Fatih Terim'den Akhisarspor uyarısı: Şartlar ne olursa olsun o kupayı istiyorum

Galatasaray, yarın Ziraat Türkiye Kupası finalinde ligden düşen Akhisarspor’la karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar, kupayı kazanması durumunda ise 18. kez bu organizasyonda mutlu sona ulaşmış olacak. Çaykur Rizespor galibiyeti sonrasında dün kupa mesaisine başlayan Cim Bom’da teknik direktör Fatih Terim oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Öğrencilerine Türkiye Kupası’nın öneminden bahseden Terim, uyarılarda da bulundu.

HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE

İamparatorun “Ligde hafta sonu şampiyonluk maçına çıkacağız. Ancak ilk önceliğimiz Türkiye Kupası… Çarşamba günü (yarın) sahada aslanlar gibi oynayacaksınız. Şartlar ne olursa olsun o kupayı istiyorum. Siz de o kupayı kazanacaksınız. Bu kupa hafta sonu içinde özgüvenimizi arttıracak. Önce Türkiye Kupası’nı kazanalım, sonra da Allah’ın izniyle şampiyonluğumuzu ilan ederiz. İki kupa da ellerinizde unutmayın” dediği öğrenildi.

AKHİSAR'DAN RÖVANŞI ALACAK

Sarı Kırmızılı takımın başında 1 UEFA, 7 Süper Lig, 3 TSYD, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 TFF Süper Kupası’nı kazanan Fatih Terim, koleksiyonuna 1 kupa daha eklemek istiyor. Terim, yarın Türkiye Kupası’nı kazandığı takdirde sezon başında Akhisar’a kaybettiği Süper Kupa’nın da rövanşını almış olacak. Terim, kupayı alırsa bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan A. Suat Özyazıcı ve Aykut Kocaman’ı yakalayacak.

(Güneş)