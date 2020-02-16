Fatih Terim'den Adem Büyük'e özel uyarı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'ye derbi öncesi büyük şok! Fenerbahçe'ye derbi öncesi büyük şok! Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Mustafa Sapmaz: 'Fenerbahçe lige veda etmiştir' Mustafa Sapmaz: 'Fenerbahçe lige veda etmiştir' Yazarımız Mustafa Sapmaz, Fenerbahçe'nin Ankaragücü deplasmanında mağlup olmasıyla lige havlu attığı yorumunda bulundu.

'Elektrik faturasını ödeyecek para yok' 'Elektrik faturasını ödeyecek para yok' “Bugün her şey temlikli... Biletiniz, ön göğsünüz, tozluğunuz. Doğmuş, doğacak olan her şey temlikli. Banka diyor ki, bundan sonra herhangi bir gelir tedarik edersen, bana getireceksin. Elektrik parasını ödemek için bile para yok.”

Bayern yolcuları Bayern yolcuları BİR dönemin unutulmaz futbolcusu ve şimdilerin TFF yöneticisi Hamit Altıntop, Sport Bild’e röportaj verdi.

City düşebilir City düşebilir YAPTIĞI transfer harcamaları nedeniyle UEFA tarafından 2 yıl Avrupa’dan men ve 30 milyon euro para cezasına çarptırılan Manchester City bu kez Premier Lig’de büyük tehlike ile karşı karşıya.

Aslan 6'da 6 peşinde Aslan 6'da 6 peşinde Ligdeki son 5 maçını kazanan Galatasaray, zirve yarışında ağırlığını hissettirmişti. Sarı-Kırmızılılar bugün de İstanbul’da Yeni Malatya’yı mağlup ederek F.Bahçe derbisi öncesi hata yapmak istemiyor.