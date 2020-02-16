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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 12:05
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 12:05

Fatih Terim'den Adem Büyük'e özel uyarı

Fatih Terim'den Adem Büyük'e özel uyarı

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Galatasaray'da son haftaların formda ismi Adem Büyük, Yeni Malatyaspor karşısında 11’de başlayacak.

Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray’da sarı kart sınırında bulunan tek isim Adem Büyük. Son haftaların formda ismi, Yeni Malatyaspor karşısında da yine 11’de başlayacak. Teknik kadro, eski takımına karşı forma giyecek olan tecrübeli futbolcudan dikkatli olmasını istedi.

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