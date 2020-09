Fatih Terim'den Abdurrahim Albayrak'a hakem çıkışı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Hajduk Split karşılaşmasının öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Pandemi öncesi-pandemi sonrası çok farklı bir Galatasaray vardı geçen sezon. Bu sezon ilk defa tam kadro sezon başı kampı geçirdik hemen hemen. Geçen sene bu şansımız olmadı. Geç gelen transferler ve farklı sebeplerden yüzünden geçen sene 10-12 oyuncudan yoksunduk sezon başı kampında. O yüzden sürekli Ocak ayını işaret etmiştim. Ocak'ta tam takım çalıştıktan sonra pandemiye kadar nasıl bir takım izlettiğimiz malum. Pandemi sonrası lige dönüşte oynadığımız ilk iki maçta malum sebepler, oynatılan ofsaytlar, Muslera ve Andone'nin sakatlığı, kart cezaları vs derken altından kalkamadık.

Çok uzun zamandır gelecekle ilgili konuşmak istiyorum. Özellikle Galatasaraylıların bilmesi gereken birçok şey var. Konu transfer yapma ihtimalimizin çok az olması. Satmadan alamıyoruz zaten bununla başladık ama şampiyonluklar yaşadık. İçinde bulunduğumuz şartlar itibariyle transfer yapmak çok zor. Herkes 'Niye orta saha yok?' diye soruyor. Zamanında halledemedik. Ama biz Galatasaray'ız. Mevcut kadroyla da en iyisini yapmaya çalışırız. Ekim'e kadar alabileceğimiz hangi oyuncu varsa alırız, olmazsa bakarız... Mevcut durumun çok da kolay düzeleceğine inanmıyorum. Ne kadar geliriniz olursa olsun, bu giderlerle, bu borçlarla istediğiniz seviyeye ulaşmanız çok zor. O yüzden zaten Avrupa ile makas bu kadar açıldı. Doğruların en doğrusunu anlatmak lazım. Herkesin bilme hakkı var. Ben de konuşmak istiyorum. Yakın zamanda çıkıp konuşmak isterim.



Sezon başı başladığımızda, dönen oyuncularımızla beraber hem fizik kalitesini hem de elimizdeki kadronun oyun profillerini bütün arkadaşlarımızla birlikte çok iyi analiz ettiğimize inanıyorum. Pandemi olmasaydı da sezon başı kampını yurt dışında yapmayacaktık. Bu avantajımıza oldu. Akşam oyuncuları evlerine yolladık. Biz dört dörtlük analiz yaptık ama oyuncularım da dört dörtlük kaptı işi. 3 maç kazandık diye havaya gidecek değiliz ama bulunan konumun da taktir edilmesini isteriz tabii ki...



Biz aşağı yukarı 4 defa toplandık yönetimimiz ile. Ben listemi tahtaya yazdım, zaten ondan sonra herkesin eline geçti o liste! Yapmak istediklerimi anlattım, işin ekonomik boyutunu da anlattım. Yönetimimiz bana yeni bütçe rakamının geçmişe oranla düşmesi gerektiğini, bunun bir zorunluluk olduğunu belirtti. Ben de doğal olarak 'Nasıl isterseniz öyle olsun' dedim ve itiraz etmedim. Geçmişten de transfer çalışmalarımız vardı zaten. Ama maalesef satma işinde başarılı olamadığınız zaman, alma işi de olmuyor... Abdurrahim Bey doğru söylemiş, alınacaklar da olabilir, satılacaklar da. Bir önerim oldu kendilerine. Mümkünse kiralık oyunculardan biraz uzaklaşalım dedik. Satın almak pek mümkün olmadığı için o da zor gerçi. Futbol dinamik bir oyun. Futbolun doğası gereği her an her şey olabilir. Bugün gelmek istemeyen, yarın gelmek isteyebilir. Bugün çok güzel oynayan, yarın takımdan gidebilir... Herkes lafa gelince altyapıdan bahsediyor ama icraatta öyle bir şey yok. 10 küsur milyon euroya sattığımız Ozan Kabak'ı yetiştiren hocaların aldığı maaşlar ortada...

Ben bu işin en önünde olmak zorundayım. Şartlar ne olursa olsun, biz Galatasaray olarak mevcut her yerde başarılı olmak isteyen bir camiayız. Ben de insanım, üzüntülerim, problemlerim olabiliyor. Lakin ben görevine bağlı ve bu işi çok seven bir insanım. Eğer üzgünsem, bilin ki bir şeyler yapılmamıştır...

Avrupa Ligi'ne tabii ki önem veriyorum. Ama fikstür öyle bir denk geldi ki, bu da bizim hatamız tabii. Şampiyonalar Ligi'ne direkt katılmaya alışkın olunca böyle bocalıyoruz. Hem kazanmak isteriz biz hocalar, hem de ileriyi düşünürüz. Uzun mesafeli üst üste maçlar oynayınca oyuncuların dinlenmesi de gerekiyor. Önceki 3 maçımızdan farklı bir 11 olacak yarın. Bunu doğru ayarlamalıyız. Kadro ne olursa olsun, önemsemiyor sonucu çıkmasın. Avrupa maçlarını her zaman öncelik olarak görürüz.

ALBAYRAK'A SERT YANIT

Bugünden derbinin hakemi hakkında konuşmak çok doğru değil. Duyduğum bir beyaz sayfa açmış bizden bazı arkadaşlarımız. Açıkçası biz aynı çatı altında olabiliriz ama aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Ben aynı fikirde değilim, zorunda da değilim Sayın Abdurrahim Bey beyaz sayfa açmış duyduğum kadarıyla. Aynı çatı altında olsak da aynı fikirde değilim kendisiyle. Gerekli şeyleri Hajduk maçı sonrası konuşuruz...



Emre Akbaba bu hafta sonuna doğru topla çalışmalara başlayacak. Saracchi'nin kaşığında bir zedelenme var, gençtir çabuk atlatacaktır. Derbi için bakacağız durumuna. Onun oynamak istediğini biliyorum ama doktorumuz izin verecek mi bakacağız..." Muslera'ya gelince... Eğer bu 'alacaklarımız da var satacaklarımız da' işi gerçek olursa ona göre bakacağız yabancı işine ama gelen olmazsa Muslera'yı kadroya yazacağım. Takımda olmasını istiyorum. Hedef Ocak ama daha öncesine çekebilir miyiz bakacağız...



Falcao ve Diagne'nin gollerle başlamasından memnunum. Diagne 10-11 aydır oynamıyor, dönüşü çok kolay olmayacak. Daha da forma girecek. Keşke düşüncemdeki fizik kalitelerine gelseler de, beraber de oynatsak... İkisi de iyi golcü. Oyun size bazen bazı şeyleri çağırır ve gerektirir, yapmak zorunda kalırsınız. İlla A planında kalacağız diye bir şey yok. Taktik idmanda çift forvet oynadığımız da oluyor. Bunu ben de özlüyorum. Çift forvete göre çalışmalarımızı da yapıyoruz.