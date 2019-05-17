Fatih Terim'den '17 Mayıs' mesajı! 'Daha iyisi de olacak'

Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı kaldırdığı günün yıl dönümünde, Fatih Terim, Claudio Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala açıklamalarda bulundu.

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TAFFAREL: "TESADÜF DEĞİLDİ"

İlk olarak söz alan Claudio Taffarel, "Galatasaray tarihinin en önemli gününü yaşıyoruz. O başarı tesadüf değildi. Çok büyük hocamız ve onana inanan büyük bir takımımız vardı. Tanrı da bizimle beraberdi. Çünkü Tanrı iyi insanlar yardım eder. Bugün de hala o başarıyı konuşuyorsak, ne kadar büyük bir iş başardığımzı ortada diye düşünüyorum." dedi.

"HENRY'NİN TOPUNU ÇIKARMAM GEREKİYORDU"

Thierry Henry'nin kafa vuruşunu çıkardığı anla ilgili soru üzerien Taffarel, "Henry poziyonunda kendime düşeni yaptım. Bir kalecinin topu çıkarması gerekiyor. Hasan Şaş'ın nasıl gol atması gerekiyorsa, benim de top çıkarmam gerekiyordu. Dediğim gibi çok büyük bir iş yaptık." diye konuştu.

ÜMİT DAVALA: "17 MAYIS'TA KIZIM OLDU"

Taffarel'in ardından konuşan Ümit Davala, "Her yıl aynı heyecanla kutluyoruz. 19 yıl geçti ama heyecanımız aynı. İnşallah tekrar böyle bir zafer daha yaşarız. 17 Mayıs 2016'da kızım doğdu, bu da benim 17 Mayıs ile ilgili başka bir heyecanım oldu." açıklamasını yaptı.

HASAN ŞAŞ: "ŞAMPİYONLAR LİGİ DE OLACAK"

Hasan Şaş ise Arsenal ile oynadıkları final maçına yedek başlamasına esprili şekilde anlatırken, "Hocanın aklında Arif mi, Hasan mı vardı. Olan bana oldu. Gerçi bizim takımda yedek ya da 11 sorunu yoktu. Çok iyi bir arkadaşlık vardı. Emeğimizin karşılığını aldık. Bütün arkadaşlarımı saygı ve sevgiyle anıyorum. Taffarel, Galatrasaray'a geldiğinden beri bir kurtartış yaptı, o da Henry'nin kafasıydı. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. UEFA Kupası, Süper Kupa ve lig kupalarımız var. İçimde Şampiyonlar Ligi umudum var, inşallah bunu da başaracağız." ifadelerini kullandı.

TERİM: "DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Fatih Terim ise o günlerde çok büyük başarılar yakaladıklarını vurgulayarak, "Dinliyorum, çok da mutlu oluyorum. Neden o yıllarda Galatasaray'ın tüm kupaları aldığı, bugünkü tablo ile net şekilde görülüyor. Sanki hiçbir şey değişmemiş gibi. Bizim hırsımız devam ediyor. O gün maçtan sonra 'Bunun ne kadar önemli olacağını sonradan anlayacağız' demiştim. Bir gün bunun daha iyisini mutlaka yapacağız. Ancak iyi yaptıklarımızı da unutmamak lazım. O gün emeği geçen oyuncuları kutluyorum. Yedek kalan da bunu çok rahat karşılayıp takım ruhuyla hareket etti. Kolay değil yenilmeden UEFA Kupası kazanmak... İnşallah Galatasaray camiasına böyle başarıları yine tattırırız." diyerek sözlerini noktaladı.