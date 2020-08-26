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aksam.com.tr
  • 26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:49
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Fatih Terim; Younes Belhanda, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ın satılmasını istedi

Fatih Terim; Younes Belhanda, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ın satılmasını istedi

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Hürriyet

Hem gelir elde etmek hem de maaş maliyetlerinden kurtulmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim; Younes Belhanda, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ın satılmasını istedi. Sarı-Kırmızılılar, bu 3 futbolcudan en az biri ile bu hafta yollarını ayırmayı düşünüyor.

Kadrosunu 6 futbolcu takviyesi ile güçlendiren Galatasaray’da yönetim ve teknik heyet gönderilecek oyunculara konsantre oldu. Yeni sezon kamp çalışmalarında da futbolcuların performansını göz önüne alan teknik direktör Fatih Terim, yönetime öncelikle 3 futbolcusunun ismini verdi.

BU HAFTA EN AZ BİRİ YOLCU

Kulüp, bu üç futbolcudan en az biri ile bu hafta yollarını ayırıp hem maliyetlerinden kurtulmak hem de gelir elde etmek istiyor. Bu oyunculardan Belhanda için geçen sezondan bu yana Arap kulüplerinin ilgisi mevcut ancak sarı kırmızılılar masaya oturmak için resmi teklif bekliyor.

JIMMY DURMAZ’DAN UMUT KESİLDİ

Geçen sezon başında Toulouse’dan alınan ancak beklentileri karşılamayan Jimmy Durmaz’dan da umut kesildi. İsveç pasaportuna sahip 31 yaşındaki oyuncuya Süper Lig’den taliplerin olduğu öğrenildi.

RYAN BABEL İÇİN BONSERVİS BİLE İSTENMEYECEK

İki sezon daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 2.5 milyon Euro garanti para alan Ryan Babel’den faydalanmayı düşünmeyen sarı kırmızılı kulüp, Hollandalı golcüye talip çıkması durumunda bonservis bedeli istemeyecek. Zira yönetim için öncelik maaş bütçesinde yer açmak.

FEGHOULI’YE OLYMPIAKOS TALİP OLDU

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli’ye resmen talip oldu. Cezayirli yıldız için bonservis bedeli ödemeye de hazır olan Yunan ekibini bu transferde düşündüren nokta ise oyuncunun yüksek maaş beklentisi. Nitekim 30 yaşındaki futbolcunun yıllık kazancı 3.8 milyon Euro. Cezayirli yıldız geçtiğimiz günlerde 600 bin Euro indirimi ve dolayısıyla yeni sezonda 3.2 milyon Euro’ya oynamayı kabul etmişti.

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