Fatih Terim Younes Belhanda için kararını verdi

Galatasaray'da hem yönetim hem teknik kadro hem de Younes Belhanda ilginç bir durumda…
Yönetimin ve teknik heyetin göndermek istediği Faslı oyuncu, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere soğuk bakarken, Fransız ekipleri ile temaslar yoğunlaştı.
Babel gibi kiralık gönderilmeye çalışılan Belhanda ayrılırsa, yabancı stopere kontenjan açılacak. Faslı 10 numaranın takımda kalması durumunda ise forması hazır.
GİTMEZSE, KAYSERİ'DE 11'DE
Transfer olmazsa pazar günkü Kayserispor maçında Belhanda ilk 11'e girecek. Konya'da sarı kart gören Lemina bu hafta cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kayserispor'a karşı Seri'yi ön liberoya çekmeyi planlayan Fatih Terim, takımda kalması halinde 8 numara pozisyonunda Younes Belhanda'ya görev verecek.
YOUNES BELHANDA=4
Bu sezon 12 lig maçında şans bulan Faslı oyuncu, 3 gol atıp 1 kez de asist yaparak toplamda 4 gole direkt katkıda bulundu.
(Sabah)
Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki stoper Manuel da Costa sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.
Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli’den derbi kehaneti: “Bu maçın bütün sonuçları yüzde 33.3’tür. Nwakaeme’nin cezalı olması Trabzonspor için bir dezavantajdır. Bu karşılaşma golsüz geçmeyecek. Bu maç 0-0 bitmeyecek. Kırmızı kart dengeyi bozar.”
Çin federasyonu, 22 Şubat’ta başlaması planlanan lig ve diğer tüm futbol liglerini erteleme kararı aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki yıldız oyuncularda endişeli bekleyiş var.
Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta düzenlediği coşkulu törenle yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Cruzeiro'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias, Trabzon'a geldi.
Ersun Yanal, oyuncularına “Başakşehir maçında olduğu gibi birlikte oynarsak bu maçı kazanırız. Saha içine konsantre olun” uyarısı yaptı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 22. haftasında deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaştı.