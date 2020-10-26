  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:22
  • |
  • Son Güncelleme:

Fatih Terim, yönetimin kapıyı gösterdiği Babel ve Belhanda'yı takıma kazandırdı

Fatih Terim, yönetimin kapıyı gösterdiği Babel ve Belhanda'yı takıma kazandırdı

Paylaş

Sabah

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetimin satış listesine koyduğu Younes Belhanda ve Ryan Babel'i yeniden takıma kazandırdı.

Ligde kötü gidişe Erzurum'da 'dur' diyen Galatasaray'da ilk golü Younes Belhanda, galibiyet golünü de Ryan Babel hazırladı. Yazın yönetim tarafından satış listesine koyulan iki yıldızı Fatih Terim kazanmasını bildi. İşte Belhanda ve Babel sürecinde yaşananlar:

Belhanda'ya Fransa'dan, Babel'e Hollanda'dan beklediği teklifler gelmeyince iki oyuncu da ayrılmak istemedi.

Arda ile forma rekabetine giren Babel, takımda kalacağı kesinleşince 2.5 milyon Euro'luk garanti parasında yüzde 15 indirimi kabul etti.

Yönetimle inatlaşmaya devam eden Belhanda ise Fatih Terim tarafından kaptanlık pazubandı ile motive edildi.

Erzurum'da iyi bir futbol ortaya koyan Belhanda-Babel ikilisi devre sonuna kadar ilk 11'de yer almaya devam edecek.

Belhanda yıllık 2 milyon Euro'dan sözleşmesini uzatmaya hazır. Babel de Hollanda ile katılacağı EURO 2021'i düşünerek sezonu Galatasaray'da tamamlama niyetinde.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Pogba'dan İslam düşmanı Macron'a tarihi rest!
Pogba'dan İslam düşmanı Macron'a tarihi rest!

Pogba'dan İslam düşmanı Macron'a tarihi rest!

Trabzonspor'da karar verildi: Avcı geliyor
Trabzonspor'da karar verildi: Avcı geliyor

Trabzonspor'da karar verildi: Avcı geliyor

Terim, seçim ateşini yaktı!
Terim, seçim ateşini yaktı!

Terim, seçim ateşini yaktı!

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Uçan kaçan inanılmaz Fenerbahçe! Engin Verel uyardı: Skor yanıltmasın...
Uçan kaçan inanılmaz Fenerbahçe! Engin Verel uyardı: Skor yanıltmasın...

Uçan kaçan inanılmaz Fenerbahçe! Engin Verel uyardı: Skor yanıltmasın...

Uçan kaçan inanılmaz Fenerbahçe! Engin Verel uyardı: Skor yanıltmasın...

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe yorumu: O sene bu sene
Ahmet Çakar'dan F.Bahçe yorumu: O sene bu sene

Ahmet Çakar'dan F.Bahçe yorumu: O sene bu sene

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretine bu sezon son vereceğini söyledi.

Mustafa Cengiz'e Fatih Terim baskısı: Yolları ayırın!
Mustafa Cengiz'e Fatih Terim baskısı: Yolları ayırın!

Mustafa Cengiz'e Fatih Terim baskısı: Yolları ayırın!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den rahatsız olan bazı üyelerin, başkan Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak “Sürekli size gönderme yapıyor. Yolları ayırın” dedikleri iddia edildi.

Hocasına ettiği küfürler kameralara yansıdı!
Hocasına ettiği küfürler kameralara yansıdı!

Hocasına ettiği küfürler kameralara yansıdı!

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golü 58'de Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, 79. dakikada kendisini oyundan alan hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurduğu kameralara yansıdı. Milli futbolcumuzun ceza alıp almayacağı merak konusu.

'G.Saray taraftarına borcumu henüz ödemedim'
'G.Saray taraftarına borcumu henüz ödemedim'

'G.Saray taraftarına borcumu henüz ödemedim'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a attığı golle eski günlerine selam çakan Radamel Falcao, eleştirilerin farkında olduğu söyleyerek "Galatasaray taraftarına henüz borcumu ödemedim." dedi.

Taraftarları çıldırtan açıklama!
Taraftarları çıldırtan açıklama!

Taraftarları çıldırtan açıklama!

Süper Lig'in 6. Hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonrası Bordo-Mavili taraftarları kızdıran bir açıklama yaptı. Newton, “Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.