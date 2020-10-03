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aksam.com.tr
  • 03 Ekim 2020 Cumartesi 09:23
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Fatih Terim yönetimi yine karşısına aldı! İstifa mı edecek?

Fatih Terim yönetimi yine karşısına aldı! İstifa mı edecek"

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Rangers'a elenerek Avrupa macerasına erken veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in İskoçya'dan Türkiye'ye dönüş yolculuğunda uçakta kimseyle konuşmadığı ortaya çıktı. Geciken transferler sebebiyle oldukça tepkili olan ve yönetimi sık sık karşısına alana tecrübeli teknik adamın istifa gibi bir gündemi yok ancak milli ara sonrası olası üst üste puan kayıpları yaşanması durumunda yönetimle Terim arasındaki krizin nasıl bir boyut alacağı ise merak konusu.

Galatasaray, Rangers deplasmanından eli boş dönerken, en büyük hayal kırıklığı yaşayan isimlerin başında Fatih Terim geliyordu. Uçak yolculuğu boyunca hiç kimseyle konuşmayan tecrübeli teknik adam, Rangers maçını tekrar izledi ve çeşitli notlar aldı.

GECİKEN TRANSFERLER SEBEBİYLE YÖNETİME TEPKİLİ

Fatih hoca, özellikle yönetime geciken transferler nedeniyle çok tepkili. Oyuncu satışında geç kalınması sebebiyle, "Beceremediler deyince de alınıyorlar" ifadesini kullanan ve bir kez daha yönetimi karşısına alan Terim, takım içindeki bazı futbolculara da hak ettiğinden fazla şans tanıdığını düşünüyor.

İSTİFA MI EDECEK?

Fatih Terim'in istifa gibi bir gündemi ise yok. Tecrübeli çalıştırıcı, gerekirse eldeki mevcut kadroyu da şampiyonluğa ulaştırabileceği inancına sahip ancak Milli ara sonrasında olası bir üst üste puan kaybı yaşanması durumunda, yönetimle Fatih hoca arasındaki krizin nasıl bir derinliğe ulaşacağını tahmin etmek güç değil. Bu arada Terim'in dün sabahki antrenman sonrası antrenör ekibiyle birlikte saatler süren bir toplantı yaptığı ve bazı radikal kararlar aldığı öğrenildi.

O SÖZLERİN HEDEFİNDEKİ İSİMLERDEN BİRİ DE FEGHOULI

Avrupa Ligi'ndeki Rangers yenilgisi sonrası, "Bazı oyuncular idare eder gibi oynadı" diyen Fatih hocanın hedefindeki isimlerden birinin Feghouli olduğu öğrenildi. Sahada hiçbir varlık gösteremeyen Cezayirli yıldızın, lig maçlarında da kızağa çekilme ihtimali var.

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