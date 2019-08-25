Fatih Terim yönetimden stopere takviye istedi

TRABZONSPOR bugün sahasında Malatyaspor’u konuk edecek. İşte iki takımın da ilk 11’leri…

Ersun Yanal 6'yı buldu

Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Başakşehir'i 2-1 yendiği maç birçok ilke ve önemli istatistiği yansıdı. Bunlardan biri de, Ersun Yanal'ın ilk kez Fenerbahçe'de üst üste 6. galibiyetini alması olarak kayıtlara geçti.