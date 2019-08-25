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aksam.com.tr
  • 25 Ağustos 2019 Pazar 09:50
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  • 25 Ağustos 2019 Pazar 09:50

Fatih Terim yönetimden stopere takviye istedi

Fatih Terim yönetimden stopere takviye istedi

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala yönetimden stoper istediğini iletti.

AKŞAM

Ozornwafor'un kiralık gönderilmesinin ardından takımda stoper orjinli 5 futbolcu kaldı. Teknik Direktör Fatih Terim’in üç kulvardaki uzun maratonda 5 ismi yeterli görmediği ve yerli bir stoperi istediği belirtildi. Bu konuda çalışmalar sürüyor.

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Fatih Terim yönetimden takviye istedi
Fatih Terim yönetimden takviye istedi

Fatih Terim yönetimden takviye istedi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala yönetimden stoper istediğini iletti.

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