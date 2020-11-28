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aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 13:59
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Fatih Terim yönetimden Salih Uçan, Onyekuru ve Roman Yaremchuk'un transferini istedi

Fatih Terim yönetimden Salih Uçan, Onyekuru ve Roman Yaremchuk'un transferini istedi

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Sabah

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında transfer edilmesini istediği 3 futbolcunun ismini yönetime iletti. Başarılı antrenör; Salih Uçan, Henry Onyekuru ve Roman Yaremchuk'u mutlaka kadrosunda görmek istiyor.

Galatasaray sezon başında yönetimin işi ağırdan almasıyla Fatih Terim'in istediği oyuncuları kadroya katamamıştı. Bu ciddi bir krize neden olurken İmparator, yönetimle yaptığı toplantıda transfer sözü almıştı. Bu isimler de yavaş yavaş belli oluyor.

ÜÇÜ DE ÇOK ÖNEMLİ

Fatih Terim, geriden oyun kurma görevinin sadece Taylan Antalyalı'nın üzerine yıkılmasından rahatsız. Deneyimli hoca buraya Salih Uçan'ı da istiyor. Böylece videodaki saha parselizasyonunu orta sahadan sağlayacak, registaya da kavuşacak. Sürekli sakat olan Radamel Falcao ile istikrarsız Mbaye Diagne'den bıkan Terim, forvete de Yaremchuk'u istiyor. Böylece günümüz futboluna uygun dominant santrfora da kavuşacak.

HENRY'SİZ OLMAZ

Fatih Terim, rakip beki manipüle edecek kanat oyuncusu olarak da Henry Onyekuru'yu düşünüyor. Nijeryalı futbolcunun hızı sebebiyle rakipler için ciddi tehdit olduğunu düşünen İmparator, Ocak ayında onunla yeniden buluşmayı hedefliyor. Onyekuru'nun sahada olması rakip beklerin hücuma çıkmasını dahi engelliyor.

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