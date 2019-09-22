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  3. Fatih Terim, Yeni Malatyaspor 11'ide 5 ismi değiştirdi

Fatih Terim, Yeni Malatyaspor 11'ide 5 ismi değiştirdi

Fatih Terim, Yeni Malatyaspor 11'ide 5 ismi değiştirdi

Süper Lig'de 5. haftada Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim'den Radamel Falcao sürprizi geldi.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu yedek kulübesine koyan Fatih Terim, forvet Rumen transferi Florin Andone'ye yer verdi.

Sol bekte Nagatomo, sağ bekte ise Şener Özbayralı'yı görevlendiren Fatih Terim'in bir diğer sürprizi de orta saha üçlüsünde Ömer Bayram'a yer vermesi oldu.

Fatih Terim ayrıca İstanbul'da bıraktığı Sofiane Feghouli'nin yerine ise Adem Büyük'ü seçti.

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