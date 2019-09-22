Fatih Terim, Yeni Malatyaspor 11'ide 5 ismi değiştirdi

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu yedek kulübesine koyan Fatih Terim, forvet Rumen transferi Florin Andone'ye yer verdi.

Sol bekte Nagatomo, sağ bekte ise Şener Özbayralı'yı görevlendiren Fatih Terim'in bir diğer sürprizi de orta saha üçlüsünde Ömer Bayram'a yer vermesi oldu.

Fatih Terim ayrıca İstanbul'da bıraktığı Sofiane Feghouli'nin yerine ise Adem Büyük'ü seçti.