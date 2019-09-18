Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,69
  • 6,2927
  • 275.596
  • 100997
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fatih Terim yeni 10 numarasını arıyor!

Fatih Terim yeni 10 numarasını arıyor!

Fatih Terim yeni 10 numarasını arıyor!

Galatasaray’ın hocası, Club Brugge önünde sahaya süreceği 10 oyuncuyu belirledi. İmparator, Belçika’ya götürülmeyen Belhanda’nın yerine kime görev vereceğine ise karşılaşmadan hemen önce karar verecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Club Brugge ile oynayacağı ilk karşılaşma için dün sabah saatlerinde Belçika’ya gitti. Sarı-Kırmızılılar, 19.30 sularında da karşılaşmanın oynanacağı Jan Breydel Stadı’nda son idmanını yaptı. Cim-Bom’un kafilesinde Kasımpaşa maçında aldığı darbe nedeniyle çenesinde kırık oluşan ve ameliyat edilen Younes Belhanda yer almadı. Teknik Direktör Fatih Terim, Faslı 10 numaranın yokluğunda kime şans tanıyacağına maçtan önce karar verecek. 66 yaşındaki teknik adam, ya Nzonzi, Lemina, Seri üçlüsüne yer verecek, ya da Nzonzi, Ömer Bayram, Lemina’yı tercih edecek. Seri ilk 11’de başlarsa, Belhanda’nın yerine 10 numara görevi yapacak. Ömer Bayram oynarsa bu görevi Lemina’nın yapacağı bildirildi.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

O iddialara sitem etti: Kıskanç insanlar...
Sarmaş dolaş alışveriş yaptılar
Ayrılık iddialarına açıklama
Yarışma programını sunacak mı?
Aleyna Tilki'yi üzen haber! İptal ettiler
<p>Gaziantep’te taksicilik yapan Mehmet Karabıyık, taksisine binen müşterisinin torpido gözünde unut

Taksi´de Unutulan 87 Bin Lirayı Sahibine Böyle Ulaştırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

7,5 milyon yıllık fosil, alçılanarak taşındı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları