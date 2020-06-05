Fatih Terim yardımcı hoca için kararını verdi

SPOR GÜNDEMİ

Savunma 'Emin' ellerde! Savunma 'Emin' ellerde! Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.

3 yıllık anlaşma sağlandı 3 yıllık anlaşma sağlandı Hollanda basını, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile 3 yıllık anlaşma yaptığını ve dönüşünün zor olduğunu duyurdu.

Tek seçenek Vedat Tek seçenek Vedat Fransız forvet Giroud ile anlaşamayan Lazio'nun elindeki tek seçeneğinin Vedat Muriqi olduğu iddia edildi. 26 yaşındaki golcü ile İngiliz ekipleri de ilgileniyor.

Galatasaray'da Lemina sürprizi Galatasaray'da Lemina sürprizi Marcao'nun sakatlığı sonrası Mariano ve Lemina'dan birinin sürpriz şekilde stoper pozisyonuna kaydırılması da olasılıklar arasında bulunuyor. Fatih Terim'in idmanlarda bu formül üzerinde de duracağı belirtildi.

G.Saray transfer piyasasını sallayacak! Geliyor... G.Saray transfer piyasasını sallayacak! Geliyor... Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti.

Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden Yeni sezonda iki kanat transferi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe hedeflerini belirledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için QPR'a teklif yaparken, Houston'dan ayrılacağını açıklayan Albert Elis'i de yeniden gündemine aldı.