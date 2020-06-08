Fatih Terim veliahtını belirledi! O isim...

Fatih Terim, emekli olduktan sonra çok beğendiği Okan Buruk'un takımın başına geçmesini istiyor.

Şampiyonlar Ligi hayalini sürdüren ve Galatasaray'ın başında uzun yıllar daha kalmak isteyen Fatih erim, halefini belirledi. İmparator, Galatasaray altyapısından çıkan ve futbolu burada bırakan Okan Buruk'u sarı kırmızılı kulüpte geleceğin hocası olarak görmek istiyor.

Başakşehir'de başarılı bir sezon geçiren Okan Buruk, hem ligde lider Trabzonspor ile aynı puanda hem de Avrupa Ligi'ned çeyrek finalin eşiğinde bulunuyor.



Galatasaray'da hocası Terim iel sayısız başarılar elde eden Buruk'un İtalya'da Inter macerası da bulunuyor. Ayrıca Türkiye'de Elazığ, Gaziantep, Sivas, Göztepe, Akhisar ve Rize'de tecrübe yaşaması da dikkat çekiyor.



Fatih Terim'in emekli olduktan sonra Okan Buruk'u tavsiye edeceği belirtiliyor.



(Fotomaç)