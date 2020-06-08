Fatih Terim veliahtını belirledi! O isim...

Şampiyonlar Ligi hayalini sürdüren ve Galatasaray'ın başında uzun yıllar daha kalmak isteyen Fatih erim, halefini belirledi. İmparator, Galatasaray altyapısından çıkan ve futbolu burada bırakan Okan Buruk'u sarı kırmızılı kulüpte geleceğin hocası olarak görmek istiyor.
Başakşehir'de başarılı bir sezon geçiren Okan Buruk, hem ligde lider Trabzonspor ile aynı puanda hem de Avrupa Ligi'ned çeyrek finalin eşiğinde bulunuyor.
Galatasaray'da hocası Terim iel sayısız başarılar elde eden Buruk'un İtalya'da Inter macerası da bulunuyor. Ayrıca Türkiye'de Elazığ, Gaziantep, Sivas, Göztepe, Akhisar ve Rize'de tecrübe yaşaması da dikkat çekiyor.
Fatih Terim'in emekli olduktan sonra Okan Buruk'u tavsiye edeceği belirtiliyor.
(Fotomaç)
Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.
Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Fatih Terim, emekli olduktan sonra çok beğendiği Okan Buruk'un takımın başına geçmesini istiyor.
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye ünlü menajer Jorge Mendes'ten sürpriz öneri: Faouzi Ghoulam oynayabileceği bir takım arıyor. Feghouli'den de Türkiye ile ilgili olumlu bilgiler almış. İsterseniz size getirebilirim.
Yuto Nagatomo ile ayrılık kararı alan Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek Berkan Emir'i transfer etmek istiyor.