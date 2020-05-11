Fatih Terim ve futbolcular idmanlara başlıyor

Galatasaray'da yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından takım idmanları bugün başlıyor. Tüm futbolcuların katılacağı idman, 2 grup halinde yapılacak. 65 yaş üstü olduğu için özel izin alan teknik direktör Fatih Terim de takımının başında olacak.

Ve Aslan sahaya iniyor. 28 Nisan’dan bu yana futbolcular 3’er 4’erli gruplar halinde Florya’da çalışmalarını gerçekleştirirken, takım idmanları bugün başlıyor. Geçtiğimiz günlerde teknik heyet, oyuncular, idari ve destek personeline yapılan COVID-19 (korona virüs) testlerinin hepsi negatif sonuçlanırken, bu durum yüzleri güldürmüştü. Tüm futbolcuların katılacağı antrenman iki grup halinde yapılacak. Bu iki grubun farklı saatlerde Metin Oktay Tesisleri’ne gelmesi bekleniyor. En çok merak edilen konu ise Fatih Terim’in idmana katılıp katılmayacağı... Korona virüse yakalandıktan sonra hastalığı atlatan 66 yaşındaki İmparator, 65 yaş üstüne dışarı çıkmak yasak olduğu için özel izinle antrenmanda yer alacak.

56 gün sonra antrenman

15 Mart’ta seyircisiz oynanan ve 0-0 biten Beşiktaş maçının ardından antrenmanlara ara veren Galatasaray, tam 56 gün sonra Florya’da takım halinde çalışacak. Liglerin 12 Haziran’da kaldığı yerden başlaması planlanırken, idmanların ilk 2-3 haftalık bölümü tamamen kondisyon ağırlıklı olacak.

(Fanatik)