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  3. Fatih Terim ve Erol Bedir, PFDK'ya sevk edildi

Fatih Terim ve Erol Bedir, PFDK'ya sevk edildi

Fatih Terim ve Erol Bedir, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir  tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

İşte yapılan resmi açıklama...

"1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 30.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 8/3. maddesi uyarınca, "2 futbolcusunun sarı kart ve 3 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı EROL BEDİR'in 31.08.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan ve müsabaka sonrası medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 30.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in aynı müsabaka sonrasında basın toplantısında ve flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü /kaleci antrenörü ÜMİT DAVALA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 31.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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