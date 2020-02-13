  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Şubat 2020 Perşembe 10:25
  • |
  • 13 Şubat 2020 Perşembe 11:25

Fatih Terim ve ailesinin acı günü

Fatih Terim ve ailesinin acı günü

Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve ailesi, aldıkları acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, acı bir haber aldı. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi hayatını kaybetti.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Buse Terim, anneannesinin fotoğrafını paylaşarak şu açıklamayı yaptı: "Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sivasspor ile Antalyaspor kupa rövanşında! Muhtemel 11'ler...

title

Trabzonspor kupada Erzurumspor'a konuk! Muhtemel 11'ler...

title

Engin Verel: 'Bu tabloya ne diyeceksiniz!'

Mustafa Cengiz: Ali Koç Her Gün Televizyonda Ağlıyor!

SPOR GÜNDEMİ

Engin Verel: 'Bu tabloya ne diyeceksiniz!'
Engin Verel: 'Bu tabloya ne diyeceksiniz!'

Engin Verel: 'Bu tabloya ne diyeceksiniz!'

Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'deki sıkıntıları madde madde açıkladı.

Ömür müjdesi
Ömür müjdesi

Ömür müjdesi

LİGİN ikinci haftasındaki Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve menüsküs yırtığı nedeniyle ameliyat olan Abdülkadir Ömür’den sevindirici haber geldi...

Tolunay Kafkas'a tepki
Tolunay Kafkas'a tepki

Tolunay Kafkas'a tepki

GENÇ Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, U14 milli takımına ligin en az gol yiyen kalecisi olan Emir Yaşar ile en çok gol atan oyuncusu Adnan Karahisar’ı almadı.

Beşiktaş'ta sarı tehlike
Beşiktaş'ta sarı tehlike

Beşiktaş'ta sarı tehlike

Atiba, Burak Yılmaz, Umut Nayir, Caner Erkin ve N’Koudou Başakşehir maçında sarı kart görürse, önümüzdeki hafta oynanacak olan Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düşecek.

Medyada lider!
Medyada lider!

Medyada lider!

2019’u en çok konuşulan takım olarak noktalayan Galatasaray’ı 2020’nin ilk ayında geride bırakan Fenerbahçe liderliğe yükseldi.

'Sadece sahaya odaklanın'
'Sadece sahaya odaklanın'

'Sadece sahaya odaklanın'

Ersun Yanal, oyuncularını bu sözlerle uyardı: “Hakem kararlarını değiştiremeyiz. Siz sadece saha içine odaklanın. Saha dışındaki mücadeleyi yönetim verir. Bize düşen maçları kazanmak.”

Kalesini kapattı
Kalesini kapattı

Kalesini kapattı

LİGDE son 5 maçını kazanarak şampiyonluk mücadelesinde iddiasını artıran G.Saray, savunmada sergilediği performansla da dikkat çekiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.