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aksam.com.tr
  • 13 Aralık 2020 Pazar 13:46
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Fatih Terim, Valentine Ozornwafor'u sezonun ikinci yarısında kadroya kazandıracak

Fatih Terim, Valentine Ozornwafor'u sezonun ikinci yarısında kadroya kazandıracak

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Sabah

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında genç stoper Valentine Ozornwafor'u takıma monte edecek. Başarılı teknik adam, Jesse Sekidika'yı da Süper Lig'de düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralama kararı aldı.

Taylan Antalyalı'dan sonra Oğulcan Çağlayan'ı ilk 11 oyuncusu yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında yeni bir ismi daha kadroya kazandıracak. Sezon başından beri A takımla idmanlara çıkan Valentine Ozornwafor'un gelişimi Florya'da dikkat çekti.

SEKIDIKA’YA YOL GÖRÜNDÜ

Mbaye Diagne ve Ryan Babel'e karşı oynadığı çift kale maçlarda performansı beğenilen ve arkadaşlarına uyum sağlayan 1999 doğumlu Nijeryalı stoper tekrar kadroya dahil edilecek. Ozornwafor'un gelişiyle Jesse Sekidika'ya yol göründü. Teknik direktör Fatih Terim, "Fizik olarak sonunda istediğim seviyeye geldi" dediği Sekidika'nın düzenli forma giyebilmesi adına Süper Lig'de başka bir takıma kiralanmasına sıcak bakıyor.

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