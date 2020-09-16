Fatih Terim: 'Telafisi olmayan bir 90 dakika oynayacağız'

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü maçı öncesi oyuncularına ikazlarda bulundu.

Lige iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de yoluna devam etmek istiyor.

Tek maçlı eleminasyon sisteminde Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımı ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim oyuncularına ikazlarda bulundu.

"Rakibi küçümsemeyin"

Rakibi asla küçümsememeleri gerektiğini anlatan Fatih Hoca "Bu maçın 'pardon'u yok. Onlar da tek maçı fırsat olarak göreceklerdir. Telafisi olmayan bir 90 dakika oynayacağız, hata istemiyorum" ifadelerini kullandı. Terim, Gaziantep maçındaki kadroyu bozmayı düşünmüyor.

Orta ve duran top çalışması

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Neftçi Bakü mücadelesinin hazırlıklarını salı sabahı Florya'da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim nezaretinde yandan orta ve duran toplarla gol çalışması gerçekleştirdi.