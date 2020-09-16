Fatih Terim: 'Telafisi olmayan bir 90 dakika oynayacağız'

Lige iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de yoluna devam etmek istiyor.
Tek maçlı eleminasyon sisteminde Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımı ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim oyuncularına ikazlarda bulundu.
"Rakibi küçümsemeyin"
Rakibi asla küçümsememeleri gerektiğini anlatan Fatih Hoca "Bu maçın 'pardon'u yok. Onlar da tek maçı fırsat olarak göreceklerdir. Telafisi olmayan bir 90 dakika oynayacağız, hata istemiyorum" ifadelerini kullandı. Terim, Gaziantep maçındaki kadroyu bozmayı düşünmüyor.
Orta ve duran top çalışması
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Neftçi Bakü mücadelesinin hazırlıklarını salı sabahı Florya'da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim nezaretinde yandan orta ve duran toplarla gol çalışması gerçekleştirdi.
Marcel Tisserand transferiyle stoper bölgesindeki eksikliğini tamamlayan Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. İşte Sarı Lacivertlilerin yeni golcüleri...
Hollanda'da Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye başkan olmayı düşünmediğini söyledi.
Suudi Arabistan takımı Al Ahli, Josef de Souza'nın haksız fesih yaptığını gerekçe göstererek Beşiktaş'a oyuncunun lisansı için gerekli evrakları göndermiyor. Arap ekibi, Brezilyalı futbolcunun kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu iddia ediyor.
Yeni transferlerle birlikte mevcut kadrosu 34 kişiye ulaşan Galatasaray'da temizlik zamanı. Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor ile yollarını ayıracak. Galatasaray yönetimi, oyuncuların menajerlerine ‘kendinize kulüp bulun' mesajını iletti.
Galatasaray'ın yıldız isimlerini takip eden Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı, taraftarları heyecanlandırdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü maçı öncesi oyuncularına ikazlarda bulundu.