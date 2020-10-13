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aksam.com.tr
  • 13 Ekim 2020 Salı 12:12
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Fatih Terim tek forvet kararından vazgeçmeyecek

Fatih Terim tek forvet kararından vazgeçmeyecek

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sistem gereği tek forvet kararında ısrarcı olduğu kaydedildi.

Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'yi sezon başı kampında çift forvet olarak deneyen Fatih Terim iki yıldıza 11'de beraber hiç şans vermedi.

Tecrübeli hocanın, sistem gereği tek forvet kararında ısrarcı olduğu kaydedildi.

Bunun da en büyük nedeninin, Galatasaray çift forvetle oynadığı zaman orta sahadaki isimlerin yükü kaldıramamasının olduğu öğrenildi.

Terim, Ocak ayında yapılması halinde bir orta saha transferiyle sistemde değişikliğe gidebilir.

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