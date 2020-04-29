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aksam.com.tr
  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 08:24
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  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 09:14

Fatih Terim tarih açıklanana kadar takımı sahaya indirmeyecek

Fatih Terim tarih açıklanana kadar takımı sahaya indirmeyecek

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Fatih hoca, liglerin başlamasıyla ilgili kesin karar açıklanmadan önce kesinlikle takımını sahaya indirmeyecek. Terim, kalan 8 haftalık periyot için 3 haftalık bir kamp süresinin yeterli olacağını öngörüyor.

Liglerin Haziran ayında başlaması ihtimali belirince, Galatasaray’da plan ve programlar yeniden yapılırken, teknik patron Fatih Terim önceliği yine sağlık önlemlerine verecek. 3 haftalık bir kamp sürecinin kalan 8 hafta için yeterli olacağını öngören tecrübeli hoca, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde olağanüstü tedbirler alınmasını istiyor. Resmi karar açıklanmadan önce kesinlikle takımı sahaya çıkarmayı düşünmeyen Terim, evlerdeki bireysel antrenman verilerini takip etmeyi sürdürüyor. Kamp başladığında da tesiste minimum sayıda personel olması için hassasiyet gösterilecek ve soyunma odalarından koridorlara kadar futbolcular da dahil olmak üzere herkesin sosyal mesafe kurallarına uyması istenecek.

(Fanatik)

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