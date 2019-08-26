Fatih Terim taraftarların tepkisine sinirlendi

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Transfer döneminin başlamasından itibaren dedikoduların başkahramanı olan Diagne, 86 dakika sahada kalırken gol ya da asist kaydedemedi.
Son dakikalarda yerini Selçuk İnan'a bırakan Diagne, bazı taraftarlar tarafından yuhalandı.
Türk Telekom'un büyük bir bölümü Diagne'ye destek olurken, 27 yaşındaki golcünün moralinin bir hayli bozulduğu gözlendi. Cezasını tamamlayan ve takımının başında yer alan teknik patron Fatih Terim, futbolcusuna sahip çıktı. Terim, Diagne'ye tepki gösteren taraftarların bir kısmını görünce sakin kalamadı.
Ayrıca Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da Diagne'yi protesto eden bir grup taraftarı yatıştırmaya çalıştı.
(Takvim)
Konyaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, 'Falcao'yu isterim ama Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayım' diyen teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden Moussa Konate'nin transfer edilmesini istedi.
Medipol Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.
Galatasaray’ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta saha transferini işaret etmişti. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılı yetkililer, Jose Martin Caceres Silva için girişimlere başladı.
Konyaspor maçında 10 dakika sahada kalan Selçuk İnan büyük bir tepki topladı.
Konyaspor maçının son anlarında Fatih Terim, taraftarların yuhaladığı Mbaye Diagne'ye sahip çıktı.
ÇAYKUR Rizespor’un golcüsü El Kabir’in dün yaşadığı olaylar, belki de maçtan daha dikkat çekici bir hikaye oldu.
Galatasaray’da yılan hikayesine dönen Radamel Falcao, transferi bu hafta bitiyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların aylardır yolunu gözlediği Kolombiyalı golcü, cuma günü İstanbul’a ayak basacak.