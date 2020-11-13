Fatih Terim takımı yeni baştan yaratacak

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Fatih Terim, milli arada takımdaki sorunları çözmek için kolları sıvadı. Şampiyonluk için kolları sıvayan ve ilk 8 haftanın istatistiklerini çıkartan tecrübeli hoca, hücum başta olmak üzere önemli eksikler tespit etti. İmparator, Kayseri maçına kadar takımı yeni baştan inşa edecek.

Ligde 8 hafta geride kaldı. Sezona iki galibiyetle başlayan Galatasaray kısa bir düşüş süreci yaşadıktan sonra toparlandı ve son 3 maçını kazandı. Zirve için iddialı hale geldi. Ancak bu süreçte de Cimbom'un futbolu inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Fatih Terim, lider Alanya ve Fenerbahçe ile 1 puan farkın kaldığı dönemde bu şansı iyi kullanmak istiyor. Deneyimli çalıştırıcı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı kullanmak için çalışma başlattı.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Fatih Terim, takımın bugüne kadar Süper Lig'de ortaya koyduğu futbolun analizini çıkartan ekipten 8 haftada ortaya koydukları rakamları istedi. Başarılı hocanın önüne dikkat çekici istatistikler geldi. Bu notlara bakıldığında Galatasaray'ın ceza sahası dışından, kontrataktan, duran toptan, altı pastan ve kafayla gol atamaması dikkat çekiyor. İşte Terim'in önüne gelen dikkat çekici o rakamlar...

ALTI PASTAN GOLÜ YOK

-11 golün tamamı ceza sahası içinden geldi. Ne ceza sahası dışından, ne de altı pastan gol atamadı. Ancak 96 şutun 58'i ceza sahası dışından geldi.

-11 golün 8'i açık oyunda, 3'ü penaltıdan geldi. Kontratak ya da duran toptan gol çıkarılamadı. 23 duran topta atılan şutların tamamı boşa gitti.

-11 golün 7'si sağ ayakla, 4'ü sol ayakla geldi. Henüz kafa golü yok. 19 kafa şutu atılmasına rağmen…

-Atılan 96 şutun 42'si isabetli oldu. 2'si direkten döndü. 18'i engellendi. 38'i ise isabetsiz şut olarak istatistiklere geçti.

8 HAFTADA NE YAPTI?

-Galatasaray, Süper Lig'de 8 haftada 16 puan topladı.

-5 galibiyet, 1 beraberlik alırken 2 kez de mağlup oldu.

-Bugüne kadar 11 gol kaydederken kalesinde 6 gol gördü.

G.SARAY'IN YENİ YOL HARİTASI

Analiz ekibinin verdiği tüm istatistikleri eline alan Fatih Terim, "Bu eksiklerimize rağmen bu kadar puan topladıysak, bunları da tamamladığımızda liderliğe en kısa sürede ulaşırız" dedi. Daha efektif ve çeşitli goller bulmak için özel çalışmalar yapma kararı aldı.

İşte 11 günlük aradan başlayarak çözülecekler listesi:

-Ceza sahası dışından şut çalışması yapılacak.

-Altı pasa, forvette kim oynuyorsa daha fazla top indirilmesine ağırlık verilecek.

-Kontrataklara daha hızlı ve sonuca gidecek şekilde çıkılması üzerinde çalışılacak.

-Duran top çalışılacak. Luyindama ve Marcao ile Falcao'nun (Babel ya da Diagne) kafasına daha fazla top atılması için özel idman programı uygulanacak.

İZİN DÖNÜŞÜ UYGULANACAK

Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılar, dün izne çıktı. Teknik heyet ve futbolcular 3 gün izin yapacak. Ardından da Fatih Terim, 8 haftalık süreçte tespit edilen eksikleri gidermek için çalışmalara başlayacak. Takım, Pazartesi günü saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yeniden buluşacak.