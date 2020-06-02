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aksam.com.tr
  • 02 Haziran 2020 Salı 10:08
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Fatih Terim takımı uyardı: 'En önemli maçımız'

Fatih Terim takımı uyardı: 'En önemli maçımız'

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Galatasaray'da, 14 Haziran'da oynanacak olan Çaykur Rizespor deplasmanı mesaisi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kaldığı yerden devam etti.

Sarı-Kırmızılılar günü çift idmanla geçirirken, teknik direktör Fatih Terim, sabah antrenmanı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara sonrası önemli bir eşiği geride bıraktıklarını hatırlatan Terim, öğrencilerinden artık tamamen kalan 8 haftaya odaklanmalarını istedi. Rizespor’la kritik bir 90 dakikaya çıkacaklarını kaydeden Fatih hoca, mücadelenin önemini 3 ana başlık altında toplayıp şunları söyledi:

‘Artık adım adım düşünmeliyiz’

“En zor günleri geride bıraktık. Aslında her şey bitmiş değil, ama hayat devam ediyor ve biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek durumundayız. Ligi bitirmemiz için önümüzde 8 hafta var ve bizim artık adım adım düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla aslında en önemli maçımız Rize deplasmanı olacak. Nasıl başlarsak öyle gideriz. Lige verilen bu kadar aradan sonra bir galibiyetle geri dönmek, hepimizin moralini, keyfini bir nebze olsun yerine getirecektir diye düşünüyorum.”

‘İç-dış saha fark etmese bile...’

“Bu maçın bir başka önemi daha var. İkinci yarıda gayet iyi gidiyoruz. Her zaman söylediğim gibi Galatasaray için, bizler için iç saha dış saha fark etmez, fark etmemeli de ama malum bir deplasman sıkıntımız vardı, onu çözdük. Böyle bir viraja girmişken yine deplasmandan alacağımız 3 puan, fikstürde bize bir avantaj, bir kredi sağlayacak. Ayrıca takımımızın ortaya koyacağı güçlü, dirençli görüntü ve kazanma arzusu, şampiyonluk yolundaki rakiplerimize gözdağı anlamına da gelecektir. Bu da psikolojik üstünlüğü bize geçirecek. Sizlerden bu bilinçle çalışmalarınızı sürdürmenizi ve konsantre olmanızı bekliyorum.”

Antalya'da kamp planı

Hazırlıklarını Florya’da sürdüren Galatasaray’da, oyuncuların odalarda tek başlarına kalma imkanı bulunmadığından, Antalya’ya geçme planları yapılıyor. Teknik ekip, Antalya’daki birkaç otelden, hijyen ve güvenli ortam oluşturulması konusunda haber bekliyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, Sarı-Kırmızılılar ligin başlamasına 1 hafta kala Antalya’ya gidecek ve burada yapılan kampın ardından, doğrudan Rize’ye geçerek maça çıkacak. Fatih hoca her ne kadar oyuncuların karantina dönemi sonrası fiziksel durumundan memnun olsa da koordinasyon ve taktik programların kampta daha verimli gerçekleşeceğini düşünüyor.

(Fanatik)

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