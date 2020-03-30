Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim, kaldığı hastaneden taburcu edildi

Tecrübeli teknik adamın tedavi gördüğü hastane, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“23 Mart 2020 tarihinde Covid-19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir.
Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrası her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir.
Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle.”
Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya destek olduklarını açıkladı.
Teknik direktör Fatih Terim'in ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.
Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'den kendisine gelen transfer teklifiyle ilgili bir açıklama yaptı.
Fenerbahçeli futbolcular, aralarında topladıkları 5 milyon TL ile 33 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine İstanbul Valiliği yardımıyla gönderiyor.