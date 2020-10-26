Fatih Terim, Sofiane Feghouli'yi gözden çıkardı

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Hocasına ettiği küfürler kameralara yansıdı! Hocasına ettiği küfürler kameralara yansıdı! Fransa Ligue 1 ekibi Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golü 58'de Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, 79. dakikada kendisini oyundan alan hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurduğu kameralara yansıdı. Milli futbolcumuzun ceza alıp almayacağı merak konusu.

Trabzonspor'da karar verildi: Avcı geliyor Trabzonspor'da karar verildi: Avcı geliyor Trabzonspor'da Fenerbahçe maçıyla birlikte kredisi tükenen Eddie Newton'un yerine Abdullah Avcı geliyor. Dün akşam, maç yorum yaptığı yayıncı kuruluşa çıkmayan Avcı'yla imzalanacak olan sözleşmenin 3 yıllık olacağı öğrenildi.

Taraftarları çıldırtan açıklama! Taraftarları çıldırtan açıklama! Süper Lig'in 6. Hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonrası Bordo-Mavili taraftarları kızdıran bir açıklama yaptı. Newton, “Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem” dedi.

'Sırtım ağrıyor' deyip oynamak istemeyince olanlar oldu! 'Sırtım ağrıyor' deyip oynamak istemeyince olanlar oldu! Yönetimle maaş krizi yaşayan ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Sofiane Feghouli'nin BB. Erzurumspor maçı öncesi ‘sırtım ağrıyor' deyip oynamak istememesi bardağı taşırdı. Teknik direktör Fatih Terim, tecrübeli futbolcuyu gözden çıkardı.

Ozan Kabak için görüşmelere başlandı Ozan Kabak için görüşmelere başlandı Daily Mirror'ın haberine göre Liverpool Teknik direktörü Jürgen Klopp, sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan Virgil van Dijk'ın yerine Schalke 04'te forma giyen milli stoperimiz Ozan Kabak'ı istiyor.