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aksam.com.tr
  • 17 Haziran 2020 Çarşamba 11:07
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Fatih Terim, Sinan Bolat ve Volkan Babacan arasında tercih yapacak

Fatih Terim, Sinan Bolat ve Volkan Babacan arasında tercih yapacak

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Galatasaray, ayağı kırılan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına başladı. Cimbom gündemine Sinan Bolat ve Volkan Babacan'ı aldı.

Çaykur Rizespor maçında sağ bacağında tibia ile fibula kemikleri kırılan ve ameliyat olan Fernando Muslera'nın 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim bu nedenle yeni sezon öncesi transferde rotayı kaleye çevirdi.

İdareciler, sezon sonu Başakşehir'den ayrılacak Volkan Babacan ile bonservisi elinde olan Sinan Bolat'ı listesine aldı. 31 yaşındaki Volkan, ilk kez Fatih Terim döneminde A Milli Takım'a kazandırılmıştı. Hatta Terim, talebesinin düğününde nikah şahitliği de yapmıştı.

ASLAN'DA 1 YIL FORMA GİYDİ

Sinan Bolat ise salgın döneminde Belçika Ligi'nin tescil edilmesiyle Antwerp'ten ayrılmıştı. 31 yaşındaki kaleci, 2015 yılında sarı-kırmızılı kulüpte 1 yıl kiralık olarak forma giymişti.

Yabancı kaleci takviyesi düşünmeyen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in iki oyuncudan birini tercih etmesi bekleniyor.

(Sabah)

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