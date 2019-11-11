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Fatih Terim: Sezon bizim için yeni başladı

Fatih Terim: Sezon bizim için yeni başladı

Ligde zirve yarışına ortak olan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi için de umutları tazeledi. Oyuncularını kutlayan Terim, "Sezon bizim için yeni başladı" dedi.

Real Madrid maçıyla komaya giren G.Saray, Gaziantep galibiyeti ile hayata döndü.

Bol yıldızlı kadrosuna karşın bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı- kırmızılı ekip, İspanya deplasmanında aldığı 6-0'lık mağlubiyetle şok etkisi yaratmıştı.

Büyük bir yıkım yaşayan Fatih Terim, Gaziantep karşısında sahada forması dolaşan Nagatomo, Nzonzi, Seri ve Babel'i kulübeye çekip, Ahmet, Emre, Ömer ve Adem'i sahaya sürdü. Bu yerli operasyonu sonuç da verdi.

BRUGGE MESAJI

Galatasaray, Ömer Bayram ve Feghouli'nin golleriyle sahadan galibiyetle ayrılırken ortaya konulan istekli futbol yeniden umutların yeşermesini sağladı.

2-0'lık Gaziantep maçından sonra oyuncularına teşekkür eden Terim, "Sezon bizim için bu akşam başladı" dedi, rakibe pozisyon vermedikleri için de tebrik etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise, "Brugge maçı bizi başka yerlere götürebilir" diyerek Avrupa Ligi'ni hedef gösterdi.

CHELSEA MAÇINI HATIRLATTI

Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenilmesi sarı-kırmızılıları, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'na götürdü. Cimbom, o dönemde Chelsea'ye 5-0 yenilse de Hertha Berlin (d) ve Milan'ı mağlup ederek bir mucizeye imza atmış ve UEFA Kupası'nı getiren yolu aralamıştı.

(Fotomaç)


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