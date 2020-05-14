Fatih Terim: Sesimi yükseltmiş olabilirim ama niyetim futbol camiasındaki herkesin canıydı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs gündemi ve TFF'nin liglerle ilgili aldığı karara dair kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Takımın akşam yaptığı idman sonrası GS TV’ye konuşan tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:



“KORONAVİRÜS SÜRECİNDE İLK KELAMI BİZ ETTİK”

“Ahmet Nur Çebi’yi arayıp geçmiş olsun diledim. Bu vesileyle, şu ana kadar yakalanan herkese de geçmiş olsun. Beşiktaş maçından sonra bir konuşma yaptım ama o sürede hiçbir sakatı, cezalısı olmayan, son 10 maçını da kaybetmemiş bir takım olarak ilk kelamı da biz ettik.

“SESİMİ YÜKSELTMİŞ OLABİLİRİM AMA…”

Belirsizlik ortamlarında çıkıp konuşmak kolay değildir. Konuşmaktan da çekinmedim. Belki o anların harareti, isyanı ile sesimi yükseltmiş olabilirim ama niyetimde sadece kendi evlatlarımın değil, futbol camiasının içindeki herkesin canından öte bir şey yoktu.

“ÖNCELİĞE İNSAN HAYATINI, SAĞLIĞI KOYDUK”

Belki sesim biraz yükselmiş olabilir, ondan dolayı kimse kusura bakmasın ama o anın öyle ifade edilmesi gerekiyordu belki tarafımdan. Önceliğe insan hayatını, sağlığı koyduk. Üstelik o günlerde vaka sayısı çok azdı.

Sayı şu anki gibi binlerle de ifade edilmiyordu. Dile kolay 4 bine yakın canımız gitti. Kiminin annesi, kiminin ablası, kiminin babası... O kadar hızlı yayılan bir meret ki, kimseye acımıyor maalesef.

"RİZE MAÇININ HAKEMLERİ ATANDI, ERTESİ GÜN LİG ERTELENDİ"

Pazar seyircisiz maç oynadık Beşiktaş'la, çarşamba ligler ertelenmeyecek diye resmi açıklama yapıldı. Biz hiçbir türlü antrenman yaptırmadık. Deplasmanda oynayacağımız Rize maçının hakemleri de atandı. Ertesi gün lig erteleme kararı çıktı.

"O HAFTA İDMANLARI DURDURMASAYDIK VAKA SAYIMIZ ÇOK ARTABİLİRDİ"

O hafta antrenmanları durdurmasaydık perşembe günü herkesi testten geçirene kadar beklemeseydik belki bugün başka şeyleri konuşacaktık. Vaka sayımız daha çok artabilirdi, ben bundan eminim.

"KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞIMA İNANMAYANLAR OLDU"

Testin pozitifliğine inanmayanlar oldu, virüsün futbol dışı kaynaklı alındığı bile söylendi. Bu ülkede fikir ayrılığı olabilir ama insan hayatı ve sağlığı üzerinden polemik yaratılamaz, yaratılmamalıdır.

Halen belirsizlik var. Ne yapacağını bilmeyen, sorumlu bulamayan bir durumda bırakılıyoruz. Testi bir defa semptom olmadan yaptıramıyorsunuz. Diyelim yaptırdınız ve test negatif çıktı. Peki adam akşam evine gidiyor, markete gidiyor. Testin anlamı kalmıyor.

"BU SABAH 10'DA BİR TEST DAHA YAPTIRDIK"

Bu sabah saat 10'da tekrar bir test yaptırdık. Testin sonuçlarını da henüz bilmiyoruz, inşallah hiçbir şey çıkmaz. Dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahibiz. Buna çok güvendim ve oyuncularımın hiçbirinin ülkelerine gitmesine izin vermedim.

"FUTBOLCULARIMA EN GÜVENLİ ÜLKENİN TÜRKİYE OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Futbolcularıma en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu, ülkemizin en iyi şartlarda buna cevap verdiğini ve ülkelerine gitmemeleri gerektiğini söyledim. Sağ olsunlar, onlar da beni kırmadı. Ne kadar haklı olduğumuz da görüldü.

Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Karar vermek, sorumluluk almak hiç kolay değil. Hak veriyor ve saygı duyuyorum. Ekonomik, idari, psikolojik ve hatta sosyal hasarın bedelini de ödemek kolay değil. Kulüplerin ekonomik batağını, UEFA'nın beklentilerini, her şeyi düşünüyorum.

"ACELECİ DEĞİL TEMKİNLİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

İnsan hayatından söz edilen bir ortamda, bu kadar belirsizliğin bulunduğu koşullarda, aceleci değil temkinli olmak zorundayız.

"OYNAYACAKSAK DOĞRU ZAMANDA OYNANMALI"

Süper Lig ya da diğer liglerdeki pek çok meslektaşım arıyor, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Kimse oynansın ya da oynanmasın diye kesin bir şey diyemiyor. Oynanmaması belki de en son istek ancak oynayacaksak doğru zamanda, maksimum tedbirle oynanmalı.”