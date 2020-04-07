Koronavirüs tedavisi devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hayatını kaybeden İtalyan gazeteci arkadaşını unutmadı. Terim, kalp krizi geçirerek hayata veda eden gazeteci Alessandro Rialti ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Rialti ile Floransa’da bir araya geldiği görüntüleri paylaşan Terim, videoya ’Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat’ notunu ekledi.
Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2014'te kazanan Fenerbahçe'de 'Yeni hoca kim olacak?' sorusu belirsizliğini sürdürüyor... Sarı-lacivertlilerde çalışmalar son sürat devam ediyor. Phillip Cocu ve Erwin Koeman'ın ardından Ersun Yanal'la da başarılı olamayan ve yollarını ayıran Fenerbahçe'de gözler teknik direktöre çevrilmiş durumda.
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'in ismi eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak "Bugüne kadar herhangi bir takımla bu konuda görüşmem olmadı" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün hayatını kaybeden yakın arkadaşı İtalyan gazeteci Alessandro Rialti ile ilgili bir video paylaştı.
Saint Etienne forması giyen sol bek oyuncusu Miguel Trauco, transferi hakkında bir itirafında bulundu. 27 yaşındaki Perulu futbolcu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak olumsuz sonuçlandığını açıkladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuların geleceği de belli oldu. FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi.
UEFA Organizasyon Komitesi, koronavirüs nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi için yeni planını belirledi.