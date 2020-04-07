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Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte adaylar... Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte adaylar... Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2014'te kazanan Fenerbahçe'de 'Yeni hoca kim olacak?' sorusu belirsizliğini sürdürüyor... Sarı-lacivertlilerde çalışmalar son sürat devam ediyor. Phillip Cocu ve Erwin Koeman'ın ardından Ersun Yanal'la da başarılı olamayan ve yollarını ayıran Fenerbahçe'de gözler teknik direktöre çevrilmiş durumda.

Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'in ismi eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak "Bugüne kadar herhangi bir takımla bu konuda görüşmem olmadı" dedi.

Fatih Terim: ‘Seni özleyeceğiz dostum‘ Fatih Terim: ‘Seni özleyeceğiz dostum‘ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün hayatını kaybeden yakın arkadaşı İtalyan gazeteci Alessandro Rialti ile ilgili bir video paylaştı.

Perulu futbolcudan Beşiktaş itirafı Perulu futbolcudan Beşiktaş itirafı Saint Etienne forması giyen sol bek oyuncusu Miguel Trauco, transferi hakkında bir itirafında bulundu. 27 yaşındaki Perulu futbolcu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

FIFA'dan flaş karar FIFA'dan flaş karar Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuların geleceği de belli oldu. FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

İngiltere'de sezon iptal olabilir İngiltere'de sezon iptal olabilir İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi.