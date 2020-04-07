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aksam.com.tr
  • 07 Nisan 2020 Salı 20:53
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  • 07 Nisan 2020 Salı 20:54

Fatih Terim: "Seni özleyeceğiz dostum"

Fatih Terim: "Seni özleyeceğiz dostum"

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün hayatını kaybeden yakın arkadaşı İtalyan gazeteci Alessandro Rialti ile ilgili bir video paylaştı.

Koronavirüs tedavisi devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hayatını kaybeden İtalyan gazeteci arkadaşını unutmadı. Terim, kalp krizi geçirerek hayata veda eden gazeteci Alessandro Rialti ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Rialti ile Floransa’da bir araya geldiği görüntüleri paylaşan Terim, videoya ’Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat’ notunu ekledi.

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