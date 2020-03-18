Fatih Terim, Şener Özbayraklı'nın biletini kesti

Galatasaray'a Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer olan Şener Özbayraklı performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Tecrübeli sağ bekle sezon sonu yolların ayrılacağı öğrenildi.

Galatasaray sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı'yı transfer ederek sürprize imza atmıştı.

Galatasaray'da tartışmasız sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi Şener Özbayraklı oldu.

Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi.

Sarı kırmızılı kulüpte Fatih Terim'in raporunun ardından sezon sonu Şener ile yollar ayrılmasına karar verildiği ifade ediliyor.

Tecrübeli teknik adamın gözden çıkarılan isimleri belirlediği, gelecek sezon kadrosunda bu isimlerin yer almayacağı belirtildi. (Milliyet)