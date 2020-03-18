Fatih Terim, Şener Özbayraklı'nın biletini kesti

Galatasaray sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı'yı transfer ederek sürprize imza atmıştı.
Galatasaray'da tartışmasız sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi Şener Özbayraklı oldu.
Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi.
Sarı kırmızılı kulüpte Fatih Terim'in raporunun ardından sezon sonu Şener ile yollar ayrılmasına karar verildiği ifade ediliyor.
Tecrübeli teknik adamın gözden çıkarılan isimleri belirlediği, gelecek sezon kadrosunda bu isimlerin yer almayacağı belirtildi. (Milliyet)
Bir dönem Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Bernard Mensah, Beşiktaş'ın gündemine girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler üzerinde yoğunlaşan Siyah-Beyazlı yönetim, başarılı futbolcuya yeni sezonda Beşiktaş forması giydirmek için girişimlere şimdiden başladı.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic var...
Galatasaray'a Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer olan Şener Özbayraklı performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Tecrübeli sağ bekle sezon sonu yolların ayrılacağı öğrenildi.
İNGİLİZ basını, Beşiktaş'ın, Aston Villa'da forma giyen eski Kasımpaşa oyuncusu Mahmut Trezeguet'le görüştüğünü iddia etti.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer için harekete geçildi.
GALATASARAY yeni sezonda da Diagne'yi kadrosunda düşünmüyor.
Liverpool ve Chelsea'nin Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinde koşturan Uğurcan Çakır'ı izleme planları koronavirüs sebebiyle ertelendi. İngiliz devleri alınan önlemler doğrultusunda başarılı kaleci için scout ekiplerini Başakşehir maçına gönderemedi.