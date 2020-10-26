Fatih Terim, seçim ateşini yaktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Erzurumspor deplasmanında alınan galibiyet sonrası “Her şeyin farkındayım. Artık ben kimsenin ne yanındayım, ne de arkasındayım” açıklamasının ardından Sarı-Kırmızılı kulüpte seçim rüzgârları sert bir şekilde esmeye başladı. İşte Galatasaray’da tecrübeli teknik adamın Erzurum’daki açıklamaları sonrası yaşanan flaş gelişmeler:
HAMAMCIOĞLU DA OLABİLİR
İbrahim Özdemir, Ozan Korkut, Metin Öztürk, Ali Fatinoğlu, Burak Elmas, Can Çobanoğlu ve Işın Çelebi başkan adaylığı için çalışmalara başladı. Mevcut başkan Mustafa Cengiz yönetiminin içerisinden ise Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal aday olmayı düşünüyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise adaylık konusunda net bir karar vermiş değil. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun ise mayıs ayında seçim olması durumda aday olabileceği konuşuluyor.
ÖZDOĞAN’IN ARAYIŞI DA VAR
Camianın önde gelen isimlerinden biri olan Duygun Yarsuvat önderliğinde bir grup ‘Çatı aday’ arayışında... Bu ismin, eski başkan Mehmet Cansun olduğu konuşuluyor. Cansun’un yanıtı merak ediliyor. Genel Kurul üyesi Ahmet Özdoğan’ın da ‘Çatı aday’ arayışı sürüyor. Fatih Terim şu an adaylık düşüncesi olmadığını net bir şekilde dile getirdi. Ancak tüm camia Terim ismi üzerinde birleşirse tecrübeli ismin bu teklifi düşünebileceği belirtiliyor.
SERT AÇIKLAMA
Başkan Mustafa Cengiz yönetiminden istifa eden Özgür Savaş Özüdoğru, Fatih Terim’in açıklamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı: “Şartlar el vermemiş olabilir, transfer yapmadın, az yaptın vb. Ancak transfer kapandı ise sen de artık, ‘O bunu yaptı, bu da şunu yaptı, ifşa edeceğim onları’ deme. Artık başka transfer şansının olmadığını ve o oyuncularla oynamak zorunda olduğunu hatırla. ‘Falcao’dan beş yüz bin forma bekliyordum’ deme. Zaten 140-150 bin siparişin varken.”
Süper Lig'in 6. Hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonrası Bordo-Mavili taraftarları kızdıran bir açıklama yaptı. Newton, “Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem” dedi.
Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.
Fenerbahçe bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Derbide kaybeden tarafı zor günler bekleyecek.
İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, koronavirüs protokolüne uymayarak Portekiz'den İtalya'ya seyahat eden Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma başlattı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin ligin açık ara en iyi takımı olduğunu iddia etti. Dilmen ayrıca Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un günlerinin sayılı olduğunu söyledi.
Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 6'ncı hafta mücadelesinde Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.