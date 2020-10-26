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aksam.com.tr
  • 26 Ekim 2020 Pazartesi 08:00
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Fatih Terim, seçim ateşini yaktı

Fatih Terim, seçim ateşini yaktı

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AKŞAM

Tecrübeli çalıştırıcının açıklamaları sonrası Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 7 isim başkan adaylığı için çalışmalara başladı. Duygun Yarsuvat'ın çatı adayının Mehmet Cansun olduğu dile getirildi. Fatih Terim'in adaylığı konusunda ise "tam destek" şartı gerekiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Erzurumspor deplasmanında alınan galibiyet sonrası “Her şeyin farkındayım. Artık ben kimsenin ne yanındayım, ne de arkasındayım” açıklamasının ardından Sarı-Kırmızılı kulüpte seçim rüzgârları sert bir şekilde esmeye başladı. İşte Galatasaray’da tecrübeli teknik adamın Erzurum’daki açıklamaları sonrası yaşanan flaş gelişmeler:

HAMAMCIOĞLU DA OLABİLİR

İbrahim Özdemir, Ozan Korkut, Metin Öztürk, Ali Fatinoğlu, Burak Elmas, Can Çobanoğlu ve Işın Çelebi başkan adaylığı için çalışmalara başladı. Mevcut başkan Mustafa Cengiz yönetiminin içerisinden ise Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal aday olmayı düşünüyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise adaylık konusunda net bir karar vermiş değil. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun ise mayıs ayında seçim olması durumda aday olabileceği konuşuluyor. 

ÖZDOĞAN’IN ARAYIŞI DA VAR

Camianın önde gelen isimlerinden biri olan Duygun Yarsuvat önderliğinde bir grup ‘Çatı aday’ arayışında... Bu ismin, eski başkan Mehmet Cansun olduğu konuşuluyor. Cansun’un yanıtı merak ediliyor. Genel Kurul üyesi Ahmet Özdoğan’ın da ‘Çatı aday’ arayışı sürüyor. Fatih Terim şu an adaylık düşüncesi olmadığını net bir şekilde dile getirdi. Ancak tüm camia Terim ismi üzerinde birleşirse tecrübeli ismin bu teklifi düşünebileceği belirtiliyor.

SERT AÇIKLAMA

Başkan Mustafa Cengiz yönetiminden istifa eden Özgür Savaş Özüdoğru, Fatih Terim’in açıklamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı: “Şartlar el vermemiş olabilir, transfer yapmadın, az yaptın vb. Ancak transfer kapandı ise sen de artık, ‘O bunu yaptı, bu da şunu yaptı, ifşa edeceğim onları’ deme. Artık başka transfer şansının olmadığını ve o oyuncularla oynamak zorunda olduğunu hatırla. ‘Falcao’dan beş yüz bin forma bekliyordum’ deme. Zaten 140-150 bin siparişin varken.”

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SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

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