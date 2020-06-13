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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 11:59
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Fatih Terim, scout ekibinin önerdiği Pavel Bucha'yı istiyor

Fatih Terim, scout ekibinin önerdiği Pavel Bucha'yı istiyor

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Galatasaray scout ekibi, Viktoria Plzen'de forma giyen orta saha oyuncusu Pavel Bucha'yı teknik direktör Fatih Terim'e önerdi. Tecrübeli antrenör transfere onay verirken Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde Çek ekibinin kapısını çalacak.

Galatasaray bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'un scout ekibi Çek Ligi takımlarından Viktoria Plzen'de forma giyen Pavel Bucha'yı önerdi.

Fatih Terim transfere onay verdi. Sarı-Kırmızılı Yönetimin önümüzdeki günlerde Viktoria Plzen ile pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

22 yaşındaki merkez orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Pavel Bucha bu sezon çek ekibinde başarılı bir performans sergiledi.

33 maça çıkan genç yıldız 11 gol atarken 9 da asist üretti. Çek orta sahanın güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro.

(Sabah)

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