Fatih Terim, scout ekibinin önerdiği Pavel Bucha'yı istiyor

Galatasaray bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'un scout ekibi Çek Ligi takımlarından Viktoria Plzen'de forma giyen Pavel Bucha'yı önerdi.
Fatih Terim transfere onay verdi. Sarı-Kırmızılı Yönetimin önümüzdeki günlerde Viktoria Plzen ile pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.
22 yaşındaki merkez orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Pavel Bucha bu sezon çek ekibinde başarılı bir performans sergiledi.
33 maça çıkan genç yıldız 11 gol atarken 9 da asist üretti. Çek orta sahanın güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro.
(Sabah)
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.
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Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
Galatasaray scout ekibi, Viktoria Plzen'de forma giyen orta saha oyuncusu Pavel Bucha'yı teknik direktör Fatih Terim'e önerdi. Tecrübeli antrenör transfere onay verirken Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde Çek ekibinin kapısını çalacak.
Belhanda'nın temsilcisi Fatih İlek'in yaptığı açıklamalar Al Hilal yönetimini panikletti.