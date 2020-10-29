Fatih Terim, scout ekibinden 6 farklı rapor istedi

Yapılan barış anlaşması ve şampiyonluk için her şeyin geride bırakılması kararının alınmasından sonra Galatasaray'da hiç görülmemiş bir transfer hareketliliği başladı.
Teknik direktör Fatih Terim, scout ekibinin başındaki Emre Utkucan'la bir görüşme yaptı. 6 farklı rapor istedi. Bu raporların kısa sürede hazırlanmasını talep etti.
İŞTE TRANSFERİN ÇATISINI OLUŞTURACAK O LİSTE
* Takımlarında isimleri federasyonlara bildirilmeyen oyuncular.
* Lige kötü başladıkları için yedek kalan potansiyelli oyuncular.
* Bonservisleri elinde olan oyuncular.
* Tamamlanmak üzere olan İskandinav Liglerinde öne çıkan oyuncular.
* Özellikle Doğu Avrupa Liglerinde sezona iyi başlayan genç oyuncular.
* Brezilya Eyalet Liglerinde devletin gözünden kaçan oyuncular.
Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için en az 20'şer milyon Euro talep ediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda istikrarı yakalayamazken orta sahada ise toplam 9 futbolcu değerlendirildi.
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Juventus'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından, iki kulübün sosyal medya hesapları arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo üzerinden atışma yaşandı.
Beşiktaş, sözleşmesini yenilemek için büyük mesai harcadığı Dorukhan Toköz'e son teklifini sundu. Siyah-Beyazlılar, 350 bin euro kazanan başarılı futbolcuya 9 milyon TL ve başarı bonusları önerdi.
Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşanan maaş krizi sonrası Younes Belhanda'nın sorumluluklarını artırıp kaptanlık pazubandını vererek oyuncuyu kazanmıştı. Tecrübeli teknik adam aynı yöntemi Sofiane Feghouli üzerinde de uygulayacak.