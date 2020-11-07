Fatih Terim Saracchi ve Marcao'dan fedakarlık talep etti

Demir Grup Sivas maçını çok önemseyen Fatih Terim, iki sakat oyuncusuna da ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Futbolcularla konuşan Terim, “Bu zor deplasmanda size ihtiyacım var. Sonra bir milli ara olacak. Risk almak için uygun bir zaman. Şimdi risk alınmazsa ne zaman alınacak?” dediği öğrenildi.
Galatasaray, Demir Grup Sivas ile yarın oynayacağı çok önemli karşılaşma için hazırlanırken, Teknik Direktör Fatih Terim, sakatlığı bulunan oyuncularından fedakârlık istedi. Normal şartlarda yarınki maçta oynamaları imkansız gözüken Marcao ve Saracchi’nin durumları bu sabah son kez test edilecek ve Sivas deplasmanına götürülüp götürülmeyeceklerine karar verilecek.
Terim’in oyuncularıyla son bir konuşma yaptığı ve “Bu zor deplasmanda size ihtiyacım var. Sonra bir milli ara olacak. Risk almak için uygun bir zaman. Şimdi risk alınmazsa ne zaman alınacak” dediği öğrenildi.
Marcao yakın
Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubundan hafif-orta derecede sakatlanan Marcao’nun Saracchi’ye göre Sivas kafilesinde yer alma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtildi. Yine son karşılaşmada sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen ve oynaması çok zor gözüken Saracchi için de şartların zorlanacağı ve gerekirse risk alınacağı bildirildi.
Terim futbolculardan bu konuda özveri beklerken, her iki oyuncunun bugün verecekleri yanıta ve reaksiyona göre Sivas planının şekilleneceği belirtildi. Galatasaray’da hafta başında takımla çalışmalara başlayan Youness Belhanda ile Emre Taşdemir’in oynamalarında herhangi bir sakınca görünmüyor.
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