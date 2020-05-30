Fatih Terim şampiyonluk ateşini yaktı; oyuncularına böyle seslendi: 'Bitirelim şu işi'

Koronavirüs salgını sebebiyle 12 Haziran'da yeniden başlayacak lig yarışı için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, işi sıkı tutup sık sık oyuncularıyla konuşuyor. Terim, takımıyla yaptığı konuşmada şampiyonluk istediğini dile getirdi. İşte o sözler...

Son iki sezondur olduğu gibi bu sezon da ipi göğüsleyeceklerine inandığını söyleyen Galatasaray'ın tecrübeli hocası "Bıraktığımız yerden aynen devam edeceğiz. Son on haftadaki çıkışı devam ettirelim" dedi.

TFF'nin liglerin 12 Haziran'da başlayacağını kesin olarak açıklaması Galatasaray'ı çok sevindirdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, futbola verilen koronavirüs arası öncesinde çok iyi bir çıkış yakaladıklarını oyuncularına hatırlatan Fatih Terim, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inandığını söyledi.

"FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİK"

Sarı-kırmızılı takım son 10 maçından sekiz galibiyet ve iki beraberlik alarak zirveye ortak olmayı başarmıştı.

"Futbolu çok özledik" diyen Fatih Hoca "Salgın sebebiyle uzun bir ara vermek mecburiyetinde kaldık. Bu süreçte hepiniz evlerinizde çalıştınız. Şimdi bize düşen tekrar futbola ve şampiyonluğa odaklanmak" dedi.

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin büyük bir başarı elde ettiğini belirten Fatih Hoca "Yabancı oyuncularımızın burada kalmasını istedik, çünkü Türkiye diğer ülkelerden daha güvenliydi. Geldiğimiz noktaya bakınca haklı olduğumuzu gördük. Şimdi lig başlıyor ve biz de tamamen işimize konsantre olacağız.

"TEK DÜŞÜNCENİZ ŞAMPİYONLUK OLMALI"

Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman umut vardır. Başladığımız işi en iyi şekilde bitirmeliyiz. Harika bir seri yakaladık. Kaldığımız yerden bunu devam ettirelim. Sizin de tek düşünceniz şampiyonluk olmalı. Kupayı kazanacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.