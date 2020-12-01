Fatih Terim Şampiyonlar Ligi için 3 yıldız istiyor

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetin ardından puanını 20'ye çıkardı ve Alanyaspor'un arkasında 2. sıraya yerleşti.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışmalarını sürdüren Cimbom, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'nde tekrar boy göstermek isteyen sarı-kırmızılıların transfer listesi ise ortaya çıktı.
3 YILDIZ BİRDEN
Kolombiya basınında yer alan haberde Galatasaray'ın sezon sonunda 3 dünya yıldızını kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların takımın merkezini Nabil Fekir ile doldurmak istediği iddia edildi.
SANCHEZ VE GIROUD DA LİSTEDE
Haberde ayrıca Galatasaray'ın forvet hattını da Alexis Sanchez ve Olivier Giroud ile güçlendirmek istediği de iddia etti.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynamalarına rağmen basit bir golle mağlup olduklarını belirterek, "Ancak yediğimiz gol ofsayt ve hakemler vermiyor. Biz artık bize karşı yapılan hataların bilerek yapıldığını düşünüyoruz." dedi. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Üst sıralara oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, hafta boyunca çalıştıkları hücum varyasyonlarını sahada uyguladıklarını ama sonuca ulaşamadıklarını söyledi.
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