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aksam.com.tr
  • 01 Aralık 2020 Salı 07:47
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Fatih Terim Şampiyonlar Ligi için 3 yıldız istiyor

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi için 3 yıldız istiyor

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Sabah

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yıl sonunda mutlu sona ulaşarak yeniden Devler Ligi'nde boy göstermenin hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı takımda bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray'ın transfer listesinde 3 yıldız olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetin ardından puanını 20'ye çıkardı ve Alanyaspor'un arkasında 2. sıraya yerleşti.

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışmalarını sürdüren Cimbom, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'nde tekrar boy göstermek isteyen sarı-kırmızılıların transfer listesi ise ortaya çıktı.

3 YILDIZ BİRDEN

Kolombiya basınında yer alan haberde Galatasaray'ın sezon sonunda 3 dünya yıldızını kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılıların takımın merkezini Nabil Fekir ile doldurmak istediği iddia edildi.

SANCHEZ VE GIROUD DA LİSTEDE

Haberde ayrıca Galatasaray'ın forvet hattını da Alexis Sanchez ve Olivier Giroud ile güçlendirmek istediği de iddia etti.

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