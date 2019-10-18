Fatih Terim: Sahada savaşan bir oyuncu grubu görmek istiyorum

Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında bugün Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da dün son idman öncesinde bir toplantı gerçekleştirildi. Motivasyon ağırlıklı konuşmasında Teknik patron Fatih Terim, uyarılarda da bulundu.

HERKES SAHADA SAVAŞACAK

Gençlerbirliği maçı sonrası futbolcularını sert dille eleştiren Terim, "Sivas maçıyla birlikte beyaz bir sayfa açalım. Kaybetsek bile sahada savaşan bir oyuncu grubu görmek istiyorum" dedi.

TEMPO VE MÜCADELE İSTİYORUM

Terim, "Herkesin sahada formasına yakışır bir oyun oynamasını ortaya karakter koymasını istiyorum. Rakibimiz belki de ligin en formda takımı. Mücadele ve tempo hiç düşmemeli" dedi.

TERİM ROTASYONA GİDİYOR

Farklı bir 11 kurguladığı öğrenilen Terim'in Feghouli ve Nagatomo'yu 11'de oynatmayacağı öğrenildi. 11'den kesmeyi düşündüğü bir başka isim olan Mariano ise zaten kart cezalısı.

(Sabah)