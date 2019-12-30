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  3. Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim, Radamel Falcao'nun satılmasına onay verdi

Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim, Radamel Falcao'nun satılmasına onay verdi

Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim, Radamel Falcao'nun satılmasına onay verdi

Süper Lig'in ilk yarısını sakatlık problemleriyle geçiren ve sadece 11 maçta forma giyen Radamel Falcao'nun takımdan ayrılmasına onay verildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Sezon başında yaklaşık 1,5 aylık bekleyişin ardından Türkiye’ye gelen ve Galatasaray camiasını ayağa kaldıran Radamel Falcao’nun gidişine onay çıktı.

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Yaşadığı sakatlık problemleri yüzünden camianın gözünden düşen ve Fatih Terim’in uzun vadede düşünemediği Kolombiyalı yıldız için Amerika, Avrupa, Güney Amerika kulüplerinden ciddi teklifler gelirken, yönetimin bu teklifleri değerlendireceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde eski kulübü River Plate’le temas kuran, İnter Miami tarafından yakından takip edilen Radamel Falcao son oynanan Antalyaspor maçında iki gol atmasına rağmen tecrübeli futbolcunun fizik olarak hazır görünmemesi dikkatlerden kaçmazken mücadele gücü hayli zorlu, her haftası çetin geçecek ikinci yarı öncesi güven vermeyen futbolcuya 7 milyon Euro ödenecek olması da Galatasaray’a ‘ayrılık’ hesapları yaptırıyor.

Süper Lig’in ilk yarısında sadece 11 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu 4 gol attı.


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