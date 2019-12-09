Fatih Terim, PSG maçında Falcao'yu riske etmeyecek!

Galatasaray'a büyük umutlar ile transfer edilen ancak sakatlığı sebebiyle 2 ayı aşkın bir süre formasından uzak kalan Radamel Falcao, Alanyaspor maçıyla beraber sahalara döndü. Alanyaspor maçının son 15 dakikasında oyuna dahil olan Radamel Falcao, tam olarak iyileşmeden Fatih Terim tarafından ilk 11'de görevlendirilmeyecek.

Bir an önce 11'de oynamak isteyen ve antrenmanlardaki istekli performansıyla da dikkat çeken Falcao'yu Paris Saint Germain maçında da yedek kulübesinde tutacak olan Fatih Terim, Adem Büyük'ün yokluğunda santrafor bölgesinde iki isim üzerinde duruyor; Emre Mor ve Yunus Akgün.

Büyük bir sürpriz olmazsa Radamel Falcao'yu yedek kulübesinde tutacak olan Fatih Terim, Emre Mor ya da Yunus Akgün'ü Şampiyonlar Ligi'nde forvet olarak sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Radamel Falcao'yu bu hafta Süper Lig'de oynanacak olan Ankaragücü maçında da yedek kulübesinde başlatması beklenen Fatih Terim, Kolombiyalı yıldızı Göztepe ile İzmir'de oynanacak olan maçta tam hazır olarak sahaya sürmeyi planlıyor.

Ryan Babel, Adem Büyük, Sofiane Feghouli'den Paris Saint Germain karşısında faydalanamayacak olan Fatih Terim, PSG karşısına da sürpriz bir 11 ile çıkacak.