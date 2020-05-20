Fatih Terim, Pedro De La Vega için scout ekibinden rapor istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lanus'ta forma giyen sağ kanat Pedro De La Vega için scout ekibinden rapor istedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımdaki geleceği netlik kazanmayan Henry Onyekuru'nun alternatiflerini belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.



Evde boş durmayan Terim, maçlar izledi ve birçok futbolcuyu mercek altın aldı. Bu dönemde Terim'in gözüne bir genç oyuncu daha çarptı. Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü kanat oyuncusu Pedro De La Vega, tecrübeli teknik adamın gözüne girdi.

17 maçta 4 gol atan ve attığı her golde topu sürüklemesiyle dikkat çeken Arjantinli oyuncu için Terim'in scout ekibinden bir rapor istediği bildirildi.

(Takvim)