Fatih Terim oyuncularını uyardı

Galatasaray 1 günlük iznin ardından dünü çift idmanla geçirirken, sabah çalışması öncesi teknik direktör Fatih Terim, öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Hem pazar günkü Çaykur Rizespor deplasmanına yönelik hem de kalan haftalarla ilgili düşüncelerini dile getiren deneyimli çalıştırıcının, "Artık önümüzde fazla bir zaman kalmadı. Lig bizim için yeni başlıyor diyebiliriz. Önümüzde 8 haftamız var, her maçmız ayrı bir final olacak. Bundan sonrası hesap kitap yapma zamanı değil. Kalan maçlarımızın hepsini kazanıp, son iki senedir olduğu gibi inşallah bir kez daha istediğimizi, hedeflediğimizi alalım" ifadelerini kullandı.
(Fanatik)
İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester United'ın İngiltere Championship ekibi Stoke City ile yapacağı hazırlık maçı, Stoke City'den bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla dakikalar kala iptal edildi.
Galatasaray, Tigres'in Meksikalısı Chaka Rodriguez'le prensipte anlaştı. Finansal Fair Play kriterleri yüzünden dikkatli hareket eden Sarı-Kırmızılılar, mukavelesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki sağ bekle söz kesti. Rodriguez, bonservissiz alındı.
Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak. Korona salgını sonrasında getirilen yeni kurallar, tüm karşılaşmalarda bire bir uygulanacak. İnsan sağlığı her şeyin önünde tutulacak.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Tahir Karapınar getirildi. Asıl görevi futbol akademi altyapı koordinatörlüğü olan Karapınar, sezonun geri kalan bölümünde takımın başında yer alacak.
Geçen hafta iki kez çift kale hazırlık maçı yapan Sarı-Kırmızılı ekipte, Falcao performansıyla göz kamaştırıyor. Aylar süren futbol hasretini attığı birbirinden güzel gollerle dindirmeye çalışan Kolombiyalı yıldız, Rize deplasmanını iple çekiyor.
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