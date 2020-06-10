Fatih Terim oyuncularını uyardı

Günü çift idmanla geçiren Aslan'da dün sabah oyuncualrıyla bir toplantı yapan Terim'in, "Lig bizim için yeni başlıyor. Önümüzde 8 haftamız var, her maçımız ayrı final. Hepsini kazanıp, istediğimizi alalım" dediği öğrenildi.

Galatasaray 1 günlük iznin ardından dünü çift idmanla geçirirken, sabah çalışması öncesi teknik direktör Fatih Terim, öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Hem pazar günkü Çaykur Rizespor deplasmanına yönelik hem de kalan haftalarla ilgili düşüncelerini dile getiren deneyimli çalıştırıcının, "Artık önümüzde fazla bir zaman kalmadı. Lig bizim için yeni başlıyor diyebiliriz. Önümüzde 8 haftamız var, her maçmız ayrı bir final olacak. Bundan sonrası hesap kitap yapma zamanı değil. Kalan maçlarımızın hepsini kazanıp, son iki senedir olduğu gibi inşallah bir kez daha istediğimizi, hedeflediğimizi alalım" ifadelerini kullandı.

(Fanatik)