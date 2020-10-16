Fatih Terim oyuncularını böyle motive ediyor

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Ligin başında sergiledikleri etkili futbola dönmeleri gerektiğini söyleyen Galatasaray'ın hocasının,"Bu aranın hepimize iyi geldiğini düşünüyorum. Alanya ligin zirvesinde ve bu maç gücünüzü göstermemiz için fırsat. Kazanacağız ve yeniden başlayacağız" dediği öğrenildi.

4 haftada 10 puan toplayan Alanyaspor, liderlik koltuğunda bulunuyor... Galatasaray, pazartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Fatih Terim de motivasyon turlarına başladı.

"GÜCÜNÜZÜ GÖSTERME FIRSATI"

Milli arayı adeta bir kamp gibi değerlendiren Sarı-Kırmızılılar'da, İmparator oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Özellikle Kasımpaşa yenilgisinden alınan dersleri kimsenin unutmamasını isteyen Terim'in öğrencilerine, "Bu aranın hepimize iyi geldiğini düşünüyorum. Maç tempomuz da artık daha az. Alanya karşılaşması zor ancak gücünüzü göstermeniz adına bizim için fırsat. Çünkü rakibimiz ligin zirvesinde. İnanıyorum ki kazanacağız ve yeniden başlayacağız. Sezon başındaki etkili futbolumuza dönmek hatta daha da üstüne koymamız gerek" dediği öğrenildi.

SEZONA MÜTHİŞ GİRMİŞLERDİ

Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleriyle lige müthiş giren Galatasaray, sonrasında favori gösterildiği derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmış, Milli ara öncesinde de Kasımpaşa'ya 1-0'lık skorla mağlup olmuştu. Cim Bom, Alanya'nın ardından sırasıyla Erzurum deplasmanı, içeride Ankaragücü ve deplasmanda Sivasspor maçlarına çıkacak.