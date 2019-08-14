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aksam.com.tr
  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:55
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  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:55

Fatih Terim Onyekuru için paylaşımda bulundu

Fatih Terim Onyekuru için paylaşımda bulundu

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru için paylaşımda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen sezon takımda kiralık oynayan ve bonservisiyle birlitke Monaco'ya transfer olan eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu Instagram hesabından kutladı.

Fatih Terim, hikaye paylaşımından Onyekuru'ya ''İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum'' sözleriyle seslendi.

Nijeryalı genç futbolcu, Monaco'ya transferinin ardından Fatih Terim ile sarıldığı bir fotoğrafı paylaşmış ve ''Sonsuza kadar minnettarım.'' demişti.

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