Fatih Terim Onyekuru için paylaşımda bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen sezon takımda kiralık oynayan ve bonservisiyle birlitke Monaco'ya transfer olan eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu Instagram hesabından kutladı.
Fatih Terim, hikaye paylaşımından Onyekuru'ya ''İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum'' sözleriyle seslendi.
Nijeryalı genç futbolcu, Monaco'ya transferinin ardından Fatih Terim ile sarıldığı bir fotoğrafı paylaşmış ve ''Sonsuza kadar minnettarım.'' demişti.
Beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi’nde ipi göğüsleyen Chelsea, “Süper Kupa”yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev finale Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak.
Orta sahaya yapılacak takviye konusunda ısrarcı olan Ersun Yanal, iki yıldızdan birini istiyor: Ya Fernandinho ya da Gustavo...
Mahkemeden ‘Denetleme Kurulu’nun seçimi yönünde karar çıkması üzerine yönetim, bütün kurulları seçime götürmek için çalışma başlattı. 2 Eylül’e kadar Mustafa Cengiz yönetimi ‘Olaganüstü seçim’ kararı açıklayabilir.
Galatasaraylıların merakla beklediği haber sonunda geldi. Bir forvet transfer etmeden Falcao'yu bırakmam diyen Fransız devi Monaco, Sevilla'dan Ben Yedder'i renklerine kattığını açıkladı.
Transferde bir numaralı gündem maddesi forvet olan Beşiktaş, Güney Amerika ve Portekiz pazarına yöneldi.
Özellikle liselilerden büyük tepki gören eski başkanın, camianın ileri gelenlerini arayıp “Mecbur kaldığım için bu girişimde bulundum. Haciz işlemlerini durdurmaya hazırım. Ben asla Galatasaray’a zarar vermek istemem” dediği öğrenildi.
DEPLASMANDA Prag’la 2-2 berabere kalan ve Avrupa Kupaları’nda tura çok yaklaşan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor.