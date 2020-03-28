Fatih Terim onaydı verdi! Galatasaray'ın ilk transfer hedefi Lemina

Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.

Sarı-kırmızılılar, koronavirüs sebebiyle futbola verilen arada hem bu sezonun kalanıyla ilgili çalışmalarını netleştirmeye çalışırken diğer taraftan geleceğin kadrosunu inşa etmeye de başladı. Kadrosunu gençleştirmeyi hedefleyen Cimbom'un öncelikli isteği kadrosunda memnun olduğu kiralık oyuncuların bonservisini almak. Bunların başında da Mario Lemina geliyor. Gabonlu orta saha, hem oyunu hem de kulübe olan aidiyetiyle sarı kırmızılıların gönüllerini feth etmiş durumda.

TERİM 'ALALIM' DEDİ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, koronavirüs öncesi yönetimle yaptığı toplantıda Mario Lemina'nın alınmasını istedi. Yönetim de 26 yaşındaki futbolcunun bonservis pazarlıkları için Southampton ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Futbolcunun sakatlık problemi olduğu için sarı-kırmızılılar, İngilizlerin istediği 10 milyon euro'luk rakamları gerçekçi bulmuyor. Cimbom bu transfer için 6 milyon euro önerecek. G.Saray'da kalmak isteyen Lemina da transferi için yardım edecek.

(Fotomaç)