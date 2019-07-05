Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6101
  • 6,3277
  • 255.181
  • 99.479
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fatih Terim onay verirse Galatasaray, Nikolay Komlichenko'nun işini bitirecek

Fatih Terim onay verirse Galatasaray, Nikolay Komlichenko'nun işini bitirecek

Fatih Terim onay verirse Galatasaray, Nikolay Komlichenko'nun işini bitirecek

Kaliteli bir golcünün peşinde olan Galatasaray’ın sürpriz bir şekilde Çekya Ligi’nde Mlada Boleslav’da forma giyen Nikolay Komlichenko için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Rus ve Çekya basınında yer alan haberlere göre 1.90’lık golcü için Cim-Bom’un Mlada Boleslav’a fiyat sorduğu ve bonservisinin 3 milyon euro olduğu cevabını aldığı belirtildi. Sarı-Kırmızılılar’ın oyuncunun menajeriyle pazarlık halinde olduğu vurgulandı.

GOLCÜ 1.5 MİLYON EURO İSTEDİ

24 yaşındaki golcünün menajerinin ise yıllık 1.5 milyon euro ve başarı bonusları talep ettiği belirtildi. Ön görüşmeyi yapan fiyatları da makul bulan Galatasaraylı yöneticilerin son kararı teknik direktör Fatih Terim’e bıraktığı, tecrübeli hocanın “alalım” demesi halinde transferi resmileştirmek için gerekli işlemleri başlatacağı belirtildi. Rus santraforun hava toplarında çok başarılı olduğu rakip savunmaları yıprattığı ve gollerinin büyük bir bölümünü kafayla attığı belirtildi.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tuğba Coşkun ve Fikret Orman'dan balkon keyfi!
Kardeşler kavuştu
Gökçe Özyol ve Ayça Akoğlu evlendi!
Dorukhan Toköz'den Survivor Dimitra açıklaması!
Barışma gülleri
<p>Edinilen bilgiye göre, Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu

Yol Ortasına Bırakılan Boş Tabut Korkuttu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emre Aşık’ın, çocuklarının Yağmur Sarnıç’tan alınması olay oldu

Ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar