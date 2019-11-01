Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7314
  • 6,3999
  • 278.093
  • 98679.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fatih Terim neşteri vuruyor! 4 yıldıza kulübe yolu gözüktü

Fatih Terim neşteri vuruyor! 4 yıldıza kulübe yolu gözüktü

Fatih Terim neşteri vuruyor! 4 yıldıza kulübe yolu gözüktü

Galatasaray'da Beşiktaş önünde kötü not alan Mariano, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli Rize önünde kızağa çekilecek.

Galatasaray'da operasyon günü... Teknik Direktör Fatih Terim'in Beşiktaş önünde alınan yenilgiden sonra, "Bazı futbolculara son kez şans vermiştik" demesinden sonra gözler Cuma akşamı oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Terim 4 oyuncuyu Cuma akşamı kulübeye çekecek.

ADEM BÜYÜK ŞANS BULACAK

Terim'in Mariano, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli'yi Ç.Rizespor karşısında kulübeye çekeceği öğrenildi. Bu oyuncuların yerine Şener, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Adem oynayacak..

6 FUTBOLCU YİNE İLK 11'DE

Rize'ye karşı derbide oynayan Nzonzi, Lemina, Babel, Andone, Muslera ve Luyindama yine 11'deki yerlerini koruyacak. Marcao'nun yerine ise Donk oynayacak.

MARIANO İÇİN KARAR TERİM'İN

Cimbom'da beklentilerin altında kalan Mariano'nun Brezilya'ya gitmek için yönetimle görüşme üstüne görüşme yaptığı öğrenildi. Yönetimin Mariano konusunda Fatih Terim'in vereceği karara göre hareket edeceği öne sürüldü.

(Fanatik)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burcu Özberk'ten Çağlar Ertuğrul itirafı
Ozan Güven'in panik gecesi! Sabaha karşı böyle yakalandı...
Murat ve Aslı'nın tek şansı evlilik!
Mehmet Ali Erbil taburcu oldu
Tuba Büyüküstün gözyaşlarına hakim olamadı
<p>Suriye´nin Tel Tamer kasabasında Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK´lı teröristler arasındaki çatışm

YPG/PKK´lı Teröristler Kuyulara Doldurduğu Petrolü Yaktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeni düzenleme yolda! Emeklinin maaş hesabı değişiyor

Muhteşem fotoğraflar çekmek için ufak numaralar...