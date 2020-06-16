Fatih Terim, Muslera'yı ziyaret etti: Bizim için bir kaleciden fazlası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı kırılan Fernando Muslera'yı ziyaret etti. Tecrübeli teknik adam, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

‘Fernando Muslera bizim için bir kaleciden fazlası’ diyen Terim, şu ifadeleri kullandı:



“Geldik, hem doğum gününü kutladık, hem de geçmiş olsun ziyaretimizi yaptık Muslera'ya. Ameliyatı da çok başarılı geçmiş. Olabilecek en iyi durumda şu anda.

Muslera, 2011'de bize geldiğinden bu yana her hareketiyle Türkiye'de çok sevilen bir futbol figürü. Ülkemizin bu konulardaki hassasiyetini başka bir ülkede görmüyorum.”

Terim’in ardından Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de kameraların karşısına geçti. İnce şu ifadeleri kullandı:

“Herhangi bir sıkıntımız olmadan ameliyatı tamamladık. Aynı sahada Emre Akbaba'yla da bir tecrübemiz vardı, hemen hemen aynı sakatlık. Şu anda dinleniyor Muslera, iyi durumda."-

Emre örneğinde de gördünüz, 6 ayda döndü ama süre vermek şu an için doğru değil. Kalecinin durumu farklı olabiliyor. Yaşının dezavantajı olacağını sanmıyorum çünkü Muslera'nın fizyolojik yaşı 20'lerde diye düşünüyorum.”