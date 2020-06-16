Fatih Terim, Muslera'yı ziyaret etti: Bizim için bir kaleciden fazlası

‘Fernando Muslera bizim için bir kaleciden fazlası’ diyen Terim, şu ifadeleri kullandı:
“Geldik, hem doğum gününü kutladık, hem de geçmiş olsun ziyaretimizi yaptık Muslera'ya. Ameliyatı da çok başarılı geçmiş. Olabilecek en iyi durumda şu anda.
Muslera, 2011'de bize geldiğinden bu yana her hareketiyle Türkiye'de çok sevilen bir futbol figürü. Ülkemizin bu konulardaki hassasiyetini başka bir ülkede görmüyorum.”
Terim’in ardından Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de kameraların karşısına geçti. İnce şu ifadeleri kullandı:
“Herhangi bir sıkıntımız olmadan ameliyatı tamamladık. Aynı sahada Emre Akbaba'yla da bir tecrübemiz vardı, hemen hemen aynı sakatlık. Şu anda dinleniyor Muslera, iyi durumda."-
Emre örneğinde de gördünüz, 6 ayda döndü ama süre vermek şu an için doğru değil. Kalecinin durumu farklı olabiliyor. Yaşının dezavantajı olacağını sanmıyorum çünkü Muslera'nın fizyolojik yaşı 20'lerde diye düşünüyorum.”
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Özellikle stoper ve bek mevkilerinde çektiği sıkıntılarla belki de şampiyonluktan olan Sarı-Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunmacı David Luiz ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Lizbon'a verdi. 2021 yılında oynanacak Devler Ligi final maçı ise seyircili olarak İstanbul'da oynanacak.
Trabzonspor kulübünde eski başkan Muharrem Usta 40 milyon TL'ye yakın alacaklarından feragat ederken, kulüp ise açtığı davaları geri çekti.
1 Temmuz'da başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta en önemli gündem maddesi kaleci transferi.
İki dev kupada son ikiye kalmak için kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Fenerbahçe 2-1'in rövanşında Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takım da Türkiye Kupası finalini çok istiyor. Zorlu 90 dakika Ülker Stadı'nda saat 20.45'te...
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.
Katar sermayeli dev bir şirketin Göztepe'yi satın almak için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Katarlıların Sarı-Kırmızılı kulüp için yaklaşık 150 milyon dolarlık astronomik bir teklif hazırlığında olduğu belirtilirken başkan Mehmet Sepil ise satışa sıcak bakmıyor.