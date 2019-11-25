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Fatih Terim: Muslera oynayacak Babel kadroda yok

Fatih Terim: Muslera oynayacak Babel kadroda yok

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Salı günü sahasında Club Brugge'ü konuk edecek olan Galatasaray'da, maç öncesi Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, sakatlığı bulunan Muslera konusunda müjdeli bir haber verdi.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Salı günü sahasında Club Brugge'ü konuk edecek olan Galatasaray'da, maç öncesi Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, sakatlığı bulunan Muslera konusunda müjdeli bir haber verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, "Muslera büyük bir ihtimalle Club Brugge maçında oynayacak." dedi.

İşte Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Maçın geldiği tarih, bulunduğumuz konum, yarınki maçın kazanılması halinde ortaya çıkacak tablo, diğer sonuçlardaki tablo çok açık ve net. Ben yarın bir Galatasaray reaksiyonu bekliyorum. Başka bir şey düşünmemiz zaten mümkün değil. Yarın kazanamıyorsak kaybetmeme durumu da yok, çok açık her şey."


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