'Fatih Terim mücadeleyi ve kazanmayı sever'

Rumen teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in Galatasaray ve Türk futbolunun önemli bir değeri olduğunu belirterek, 'Sayın Fatih Terim, başarılarıyla adını Türk futbol tarihine yazdırmış, UEFA Kupası zaferi yaşamış büyük bir antrenör. Koronavirüsü yenip tekrardan takımının başına geçeceğinden eminim. Fatih Terim her zaman mücadele etmeyi, kazanmayı sever.' ifadelerini kullandı.
Terim'in hastaneden taburcu edilmesine sevindiğini kaydeden 74 yaşındaki Lucescu şunları söyledi:
'Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu hastalığı yenecek iradeye ve inanca sahip. Galatasaray'ın ona ihtiyacı var. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Hepimiz koronavirüs kabusundan kurtulduktan sonra İstanbul'a gelip Fatih Terim'i ziyaret etmek isterim.'
- "Abdurrahim, çok sevdiğim bir dostum"
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile de sarı-kırmızılı takımda güzel anıları olduğunu dile getiren Lucescu, 'Abdurrahim ile beraber 18 yıl önce şampiyonluk yaşadık. O sene takımda büyük eksikler olmasına rağmen şampiyon olmuştuk. Abdurrahim, gerçekten çok sevdiğim bir dostum. İnşallah çabucak iyileşir ve eskiden olduğu gibi şakalaşırız.' diye konuştu
- 'Evde kal" çağrısı
Mircea Lucescu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında dünya genelinde yapılan "evde kal" çağrısına da destek verdi.
Tecrübeli teknik adam, koronavirüs salgınına karşı kendisini Romanya'nın başkenti Bükreş'teki evinde karantinaya aldığını ifade ederek, 'Ailemle beraber bu zorlu günlerin geçmesini bekliyoruz. Evde kalın ve yaşamamız için mücadele eden sağlık çalışanlarına yardım edin. Alınan sıkı tedbirlerle, salgının etkisinin en kısa sürede geçmesini sağlayabiliriz.' mesajını verdi.
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